Araç kiralama şirketi Sixt Türkiye için konkordato talebi
Uluslararası günlük araç kiralama devi Alman Sixt markasının Türkiye temsilcisi Artı Seyahat AŞ konkordato talebinde bulundu. Filosunda 1400 araç bulunan üç ortaklı günlük araç kiralama şirketinin 200 milyon lirayı aşkın borcu bulunuyor. Sixt Türkiye Genel Müdürü Cenk Fadıllıoğlu, “Konkordato başvurusu ile banka kredilerimizi yapılandıracağız” dedi.
AĞIRLIKLI olarak havalimanları ve şehir merkezlerinde günlük araç kiralama hizmeti veren Sixt Türkiye’de (Artı Seyahat Acentesi Tekst. San. Ve Ticaret AŞ) bir süredir yaşanan mali darboğaz aşılamayınca konkordato talebi gündeme geldi.
İzmir Ticaret Mahkemesine yapılan başvuruda, şirkete yönelik konkordato kararı verilmesi halinde, şirket faaliyetlerinin yeniden etkin bir biçimde yürütüleceği kaydedildi. Filosunda bin 400 otomobil bulunan şirketin 200 milyon lirayı aşkın borcu bulunduğu kaydediliyor. Dava dilekçesine göre, olumsuz piyasa koşulları, bayilerin taahhütlerini yerine getirmemesi ve ortaklardan birinin büyük mali kriz, Artı AŞ’nin de mali dengesini bozdu.
OPERASYONLAR DEVAM
Sixt Türkiye Genel Müdürü Cenk Fadıllıoğlu “Konkordato talebinde bulunduk. Mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi; komiser ataması yaptı. Bu başvuru ile yasal hakkımızı kullandık. Bu başvuru ile birlikte banka borçlarımızı yapılandırmak istiyoruz. Operasyonlarımızda herhangi bir değişiklik yok” dedi.
11 YILDIR TEMSİLCİ
Almanya’da 1912’de kurulan Sixt, dünya genelinde 110 ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye’de araç kiralama sektörüne 1990’lı yılların sonunda giren Sixt, 2008’den bu yana da Artı AŞ tarafından temsil ediliyor.
Fehmi Sertdemir ve İbrahim Hakan Özyılmaz’ın kurduğu Artı AŞ’ye, üç yıl önce, Has Otomotiv’in de bağlı olduğu Has Global Yatırım Holding AŞ ortak olmuştu. 12 milyon TL sermayeli şirketin yüzde 39’ar hissesi Sertdemir ve Özyılmaz’a yüzde 21,6 hisse ise Has Global AŞ’ye ait görünüyor. Öte yandan, filo kiralama sektörünün önemli oyuncularından Kuveytli Fleetcorp AŞ de geçen yıl sonunda konkordato talebinde bulunmuş, ancak mahkeme şirketin iflasına karar vermişti.
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