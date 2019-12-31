Arabuluculukta 2020 yılı ücret tarifesi belirlendi

Resmi Gazetede yayımlanan "2020 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi" yarın yürürlüğe girecek. Tarifeye göre, arabuluculuk ücreti, uyuşmazlığın arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasını sağlamak amacıyla, arabuluculuk faaliyetini yürüten arabulucular siciline kayıtlı kişiye, sarf ettiği emek ve mesainin karşılığında uyuşmazlığın taraflarınca yapılan parasal ödemenin karşılığı olarak verilecek. Arabuluculuk faaliyeti süresince arabulucu tarafından düzenlenen evrak ve yapılan diğer işlemler ayrı ücret gerektirmeyecek.

ÜCRET TARİFESİ

Yarından itibaren geçerli olacak tarifeye göre, aile hukuku ve işçi-işveren uyuşmazlıklarında arabulucuya, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 170 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saati 360 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf gözetmeksizin bir saati 380 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 400 lira ödenecek.

Arabulucu ücreti ticari uyuşmazlıklarda ise 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 330 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 680 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda bir saati taraf sayısı gözetmeksizin 700 lira, 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin bir saat için 720 lira olacak.

Konusu para olan veya parayla değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya, üzerinde anlaşılan miktarın ilk 35 bin lirası için bir arabulucu görev yaparsa yüzde 6 ile birden fazla arabulucu görev yaparsa yüzde 9 oranında ödeme yapılacak.