Arabulucu ofisler sorunları çözecek
İstanbul'da arabulucuların, avukatların ve hukuki uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak isteyenlerin ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm merkez açıldı.
Turyap tarafından kurulan ‘Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (TAM) Çözüm Merkezi’ İstanbul Kağıthane’de yer alıyor. Turyap, arabulucularla tarafları buluşturacak merkezde ofis kiralaması yapacak. Ofis, sanal ofis, toplantı salonu kiralama imkanı bulunan 1600 metrekarelik alanda değerleme, tahkim, tapu, eğitim araştırma, müzayede gibi destek hizmetler de verilecek. İhtilafa konu gayrimenkul ise uzlaşma sonrası yine Turyap tarafından açık arttırma ile satılacak.
YENİ MERKEZLER YOLDA
2016 yılından bu yana bu proje üzerinde çalıştıklarını belirten Turyap Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, “Türkiye’de aileler ve ortaklar arasında mal paylaşımı ile ilgili çok sayıda sorun yaşanıyor. Mirasın paylaşılamaması, boşanma sonrası malın mülkün paylaşılamaması, ortaklık sonrası paylaşım sorunları ve nihayetinde bankaların borçlunun borcundan dolayı malı paraya çevirme süreçlerinde ne kadar sıkıntıların yaşandığını hepimiz biliyoruz. Bunların başında hırgür olan aile bireyleri, mirasçılar, 3-5 senenin sonunda düşman haline geliyor ve bu süreçte mal murdar oluyor. Biz dedik ki 34 yıllık birikimimizle bu sorunun çözümüne ne katkı sağlayabiliriz? Biz arabuluculuk yapmıyoruz, onlara mekansal hizmet ve sonrasında satış desteği veriyoruz. İlk adımı İstanbul’da attık, ilerleyen dönemde Türkiye’nin diğer illerinde de çözüm merkezleri kuracağız. Mahkeme sürecinde ortalama 1.5 yılı bulan bilirkişi raporları 9 günde teslim edilecek. Uyuşmazlıklar 90 günde çözülecek” diye konuştu.
TAM Çözüm Merkezi İcra Kurulu Üyesi Pınar Massena da TAM Çözüm Merkezi’ni; bin 600 metrekare alanda, 16 toplantı salonu ve hazır ofis, 3 eğitim salonu, bir seminer salonu, 10 adet hazır ofis ile 70 kişilik açık alanlar olmak üzere toplam 300 kişiye hizmet verecek bir merkez olarak kurduklarını anlattı.
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