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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
12.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Arabulucu ofisler sorunları çözecek

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Arabulucu ofisler sorunları çözecek

İstanbul'da arabulucuların, avukatların ve hukuki uyuşmazlıklarını çözüme kavuşturmak isteyenlerin ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm merkez açıldı.

Turyap tarafından kurulan ‘Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (TAM) Çözüm Merkezi’ İstanbul Kağıthane’de yer alıyor. Turyap, arabulucularla tarafları buluşturacak merkezde ofis kiralaması yapacak. Ofis, sanal ofis, toplantı salonu kiralama imkanı bulunan 1600 metrekarelik alanda değerleme, tahkim, tapu, eğitim araştırma, müzayede gibi destek hizmetler de verilecek. İhtilafa konu gayrimenkul ise uzlaşma sonrası yine Turyap tarafından açık arttırma ile satılacak.

YENİ MERKEZLER YOLDA

2016 yılından bu yana bu proje üzerinde çalıştıklarını belirten Turyap Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, “Türkiye’de aileler ve ortaklar arasında mal paylaşımı ile ilgili çok sayıda sorun yaşanıyor. Mirasın paylaşılamaması, boşanma sonrası malın mülkün paylaşılamaması, ortaklık sonrası paylaşım sorunları ve nihayetinde bankaların borçlunun borcundan dolayı malı paraya çevirme süreçlerinde ne kadar sıkıntıların yaşandığını hepimiz biliyoruz. Bunların başında hırgür olan aile bireyleri, mirasçılar, 3-5 senenin sonunda düşman haline geliyor ve bu süreçte mal murdar oluyor. Biz dedik ki 34 yıllık birikimimizle bu sorunun çözümüne ne katkı sağlayabiliriz? Biz arabuluculuk yapmıyoruz, onlara mekansal hizmet ve sonrasında satış desteği veriyoruz. İlk adımı İstanbul’da attık, ilerleyen dönemde Türkiye’nin diğer illerinde de çözüm merkezleri kuracağız. Mahkeme sürecinde ortalama 1.5 yılı bulan bilirkişi raporları 9 günde teslim edilecek. Uyuşmazlıklar 90 günde çözülecek” diye konuştu.

TAM Çözüm Merkezi İcra Kurulu Üyesi Pınar Massena da TAM Çözüm Merkezi’ni; bin 600 metrekare alanda, 16 toplantı salonu ve hazır ofis, 3 eğitim salonu, bir seminer salonu, 10 adet hazır ofis ile 70 kişilik açık alanlar olmak üzere toplam 300 kişiye hizmet verecek bir merkez olarak kurduklarını anlattı.

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