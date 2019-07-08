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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sigortada teminatlar değişti

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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sigortada teminatlar değişti

Zorunlu Trafik Sigortası'ndaki teminatlar 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yüzde 8-8.5 aralığında arttı. Böylece bir kaza anında 36 bin lira olan hasar karşılama tazminatı 39 bin liraya yükseldi.

Zorunlu trafik sigortası hakkındaki yönetmelik değişikliği kapsamında yılın ikinci yarısı kabul edilen 1 Temmuz itibarıyla herhangi bir kaza durumunda, sigorta şirketlerinin maddi hasarlı kazalarda ödeyeceği en fazla tazminat tutarını gösteren limitler artırıldı. Quick Sigorta‘dan yapılan açıklamaya göre, 21 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete‘de yayınlanan zorunlu trafik sigortası hakkındaki yönetmelik değişikliği, teminat tutarlarının otomatik güncellenmesine hükmetmişti. Bu kapsamda,yılın ikinci yarısı kabul edilen 1 Temmuz itibarıyla herhangi bir kaza durumunda, sigorta şirketlerinin maddi hasarlı kazalarda ödeyeceği en fazla tazminat tutarını gösteren limitler artırıldı. Posta Gazetesi'nin haberine göre, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda Tarife Uygulama Esasları hakkındaki yönetmelik gereği, 1 Ocak 2019 itibarıyla uygulanan sağlık giderleri, sakatlanma/ölüm ve maddi teminat tutarlarının nitelikleri şekillendi. Ayrıca yönetmelikte her altı ayda bir otomatik olmak koşuluyla rakamların revize edileceği de belirtildi. Sigorta şirketlerinin ödeyeceği teminat tutarı, maddi hasarlı kazalarda 36 bin lirayken bu rakam,araç başına 39 bin liraya çıkarıldı. Sakatlanma ve kalıcı sakatlık teminatı 360 bin liradan 390 bin liraya, kaza başı teminat ise 72 bin liradan 78 bin liraya yükseltildi. Bu oranlara bakıldığında Ocak 2019 teminatları ile Temmuz 2019 teminatları kıyaslandığında yüzde 8 ile 8,5 oranında bir artış olduğu görülüyor.

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