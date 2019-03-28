Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Kış lastiği kullanma süresi bitiyor
Soğuk hava şartlarında güvenli sürüş sağlayan kış lastiklerinin kullanım süreleri 1 Nisan'dan itibaren sona eriyor.
1 Aralık öncesinde lastik satış noktaları önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden olan kış lastiklerinin kullanım süreleri bitiyor. Ticari araçlar (ticari taksi, minibüs, dolmuş, otobüs, kamyon, kamyonet gibi) için zorunlu olan kış lastiği her yıl 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında araçlara takılıyor. Hususi olarak kullanılan araçlarda kış lastiği zorunluluğu olmasa da trafikte daha güvenli ve rahat hareket etmek için kış lastiğinin tercih edilmesi gerekiyor.
YAZ LASTİKLERİNE GEÇİŞ BAŞLIYOR
1 Nisan’dan itibaren kış lastikleri söktürülüp yaz lastiği olarak tabir edilen lastiklerin araçlara takılması gerekiyor.
Kış lastikleri sıcak havalarda kullanılırsa fren mesafesinde uzama, lastik sesinin artması, yakıt sarfiyatında artış, yol tutuşu azalması gibi faktörler ortaya çıkıyor. Ayrıca kış lastikleri yaz aylarında kullanılırsa lastiğin yıpranması daha hızlı gerçekleşiyor.
KIŞ LASTİKLERİ 7 DERECENİN ALTINDA GÜVEN SAĞLIYOR
Kış lastiklerinin hamur karışımı 7 derecenin altında otomobilin yere tutunmasını daha iyi sağlıyor. Soğuk hava şartlarında daha güvenli yol alınmasına katkıda bulunan kış lastikleri, çok yoğun olmayan kar yağışlarında da yaz lastiklerine oranla daha iyi performans gösteriyor.
FREN MESAFESİ KISALIYOR
Kuru zeminde 50 km/s hızla giderken aracınızı durdurmak istediğinizde, yaz lastikleri ile fren mesafeniz kış lastiklerinden 1,5 metre daha kısa oluyor.
LASTİK HAVALARINA DİKKAT EDİN
Lastik havaları aracın yol tutuşu, yakıt sarfiyatı ve lastiğin yıpranmasını etkileyen en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor. Aracınızın lastik boyutlarına göre hava basılması gerekiyor. Genellikle kapı içleri, torpido gözünün içinde ya da aracın kullanma kılavuzunda lastiklere hangi değerde hava basılması gerektiği yazıyor. Bu bölümlerde hava basma değerini bulamadıysanız lastiğinizin üzerinde bulunan çap, genişlik, ve yükseliğine göre akaryakıt istasyonlarında bulunan hava pompalarının önündeki tablodan doğru değeri tespit edebilirsiniz.
Uygun olmayan lastik hava değeri ile yola devam ederseniz aracınızın direksiyonunda çekme, sapma, lastiğin yıpranmasının artması ve yüksek yakıt sarfiyatıyla karşılaşabilirsiniz. Aracınızın rot ayarı ve ön düzen elemanlarında herhangi bir sorun olmadığından eminseniz ve düz yolda bir yöne doğru çekme gerçekleşiyorsa lastik havaları eksilmiş olabilir.
MUTLAKA BALANS AYARI YAPTIRIN!
Kışlık lastikler söküldükten sonra takılan yazlık lastiklere balans ayarı yaptırmadan kullanmayın. Balans ayarı yapılmamış lastikler direksiyonda titreme, çekme, ön düzen elemanlarının yıpranmasına, aks bilyalarına zarar verir. Ayrıca arabanın yalpalayarak yol almasına neden olur.
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