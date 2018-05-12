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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
12.05.2018 - 15:17, Son Güncelleme:

Araba parası cepte kalacak

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Araba parası cepte kalacak

Çok sayıda bankanın peş peşe konut kredi faizi ve getiri oranlarını 0,98’e indirmesi hem konut alacak vatandaşı hem de sektör temsilcilerini heyecanlandırdı. Yapılan indirimlerle ilgili konuşan sektör temsilcileri 200 bin liralık kredide bir otomobil parasının vatandaşın cebinde kalacağını söylüyor.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan oluşan üç kamu bankasının yanı sıra aralarında Ziraat ve Vakıf Katılım’ın yer aldığı iki kamu katılım bankasının, konut kredilerinde en az 3 aylık süreyle başlattığı faiz indirimi kampanyası, gayrimenkul piyasasının hareketlenmesine yönelik beklentileri arttırdı.

0,98'E ÇEKİLDİ
Önderliğini en büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası’nın yapacağı kampanya ile bu 5 bankada aylık yüzde 1,25 ile yüzde 1,35 aralığında olan faiz oranları yüzde 0,98’e inecek.

62 BİN TL DAHA AZ ÖDENECEK
Vatandaşlar, bu faiz indirimi ile 200 bin liralık bir konut kredisi çekmesi halinde 62 bin 360 lira daha az faiz ücreti ödeyecek.

OTOMOBİL PARASI CEPTE KALACAK
Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Oda Başkanı Gazi Çelik, konut kredileri için alınan faiz indirimi kararının kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Bu faiz indiriminin, sektörü hareketlendireceğine inandıklarını vurgulayan Başkan Çelik, "Devletimiz şu anda birkaç tane atak yaptı. Son günlerde biliyorsunuz gayrimenkul piyasası durgun. Gayrimenkul piyasası, 550-600 iş koluna hitap eden bir sektör. İnşaat sektörü durduğu zaman bütün sektörler durmuş oluyor. Hükümetimiz de bu piyasaları canlandırmak için çeşitli adımlar attı son bir hafta içerisinde. Bugün itibariyle faizlerimiz yüzde 1,35’ten yüzde 0.98’e geldi. Bu da şu anlama geliyor; 200 bin lira konut kredisi çekecek olan vatandaşımız bunu bir gün önce çekse yüzde 1,35 faiz ödeyecekti. Bugün çekse yüzde 0,98 faiz ile çekecek. Yaklaşık arada 62 bin lira gibi bir fiyat farkı beliriyor. Bu ödeme de adeta bir otomobile tekamül eder nitelikte" şeklinde konuştu.

PİYASALAR HAREKETLENİR
Gayrimenkul piyasasının canlanmasına yönelik hamleleri desteklerini belirten Çelik, "Tabi gayrimenkul bakımdan piyasaların canlanması bizler için çok önemli. Yatırım yapacak vatandaş açısından da önemli. İnşaatta Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi de oldu. Bunların piyasayı canlandırmasını bekliyoruz. Bu hareketlilik bütün ticaret piyasası anlamında herkese yansıyacak diye düşünüyorum. Bunlar güzel şeyler. Sektör açısından da güzel şeyler. Bu durağanlığı atma bakımından çok olumlu şeyler olarak görüyorum. Bu 3 aylık dönemde gayrimenkul ihtiyacı olan vatandaşlara benim tavsiyem şu; en iyi şekilde bunu değerlendirmelerini isterim. Hükümetimizin de destekleriyle bunun daha uzun bir süreye yayılmasını bekliyoruz. Öte yandan bankacılık konusu da çok önemli. Bankacıların çok kar ettiklerini düşünüyoruz. Yani bu faiz oranlarını, inşaata yatırım yapacak olanlara düşürürlerse, döngü hızlanır ve piyasalar hareketlenir. Biz her zaman faizlerin düşmesinden yanayız” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞTAN DESTEK
Konut kredilerindeki faiz indirimini yorumlayan vatandaşlar ise alınan bu kararı olumlu karşıladıklarını ve desteklediklerini dile getirdi.

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