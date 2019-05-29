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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
29.05.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Araba kiraladı başına gelmeyen kalmadı! Boş senet imzalatıyorlar

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Araba kiraladı başına gelmeyen kalmadı! Boş senet imzalatıyorlar

4 günlüğüne otomobil kiralayan kişi arabayı kiralama şirketine zamanında iade etmesine rağmen imzaladığı seneti geri alamadı ve soluğu savcılıkta aldı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz ay 4 günlüğüne otomobil kiralayıp teminat için senet imzalayan genç kadının başına gelmeyen kalmadı. Kiralama ücretini ödediği halde senedini geri alamayan D.Ö. isimli kadın hukuk savaşı başlatıp Nazilli’de faaliyet gösteren oto kiralama firmasından şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre; 28 Mart günü Nazilli’de faaliyet gösteren bir firmadan 4 günlüğüne otomobil kiralayan D.Ö. prosedür gereği teminat için de ilgili firmaya senet imzaladı. 4 gün sonunda kiraladığı otoyu geri teslim eden genç kadın kiralama ücretini ödeyip senedini geri almak isteyince “Aracın plakasına trafik cezası yemiş olabilirsin. Bu nedenle senedi 15 gün sonra vereceğiz” cevabı ile karşılaştı. 15 gün sonra senedini almak için yeniden oto kiraladığı firmaya giden kadına bu defa farklı bahanelerle senedi geri verilmedi. Çaresiz kalan genç kadın konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na şikayet dilekçesi verip yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi.

"İNSANLAR MAĞDUR EDİLİYOR"

Araç kiralama işlerinde alınan açık senetlerle insanların mağdur edildiğini ve devlet tarafından bu uygulamaya dur denilmesi gerektiğini belirten vatandaşlar, "Pek çok kişi çok acil, özel veya çaresiz durumlarla karşılaştığında araç kiralıyor. Araç kiralarken parasını peşin verseniz bile teminat için boş senet alıyorlar. Araç teslim edilirken geri verilmeyen bu senetler daha sonra ciddi sıkıntılara neden oluyor. Bu nedenle devlet yetkililerinin bu konuda düzenleme yapması gerek" diye konuştular.

Olayda farklı bir durum olduğunu ileri süren firma yetkilisi V.A., bahse konu kadının kendilerinden araç kiralamadığını ileri sürerek "Bizim D.Ö. ve babası ile farklı ticaretimiz vardı. Bizden araç kiralamadı araç satın aldı. Bu nedenle bahse konu senedin tahsilatı için işleme koydurduk" diye konuştu.
Cumhuriyet Savcılığı şikayet üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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