Araba çalışıyor yola devam!

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dövizdeki kur dalgalanmalarıyla ilgili konuşmasında, “Büyük operasyonu 2 ayda püskürttük. Gıda enflasyonuna karşı adımlar atmaya devam edeceğiz. Enflasyonda kasım ve aralık aylarında çok daha güçlü neticeler alacağız” dedi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen ‘Adım Adım Ekonomi’ programına katılan Albayrak, göreve geldiği ilk günden itibaren mücadele alanlarımızın başına enflasyonu koyduklarını aktararak şunları söyledi: “Yaşadığımız bu süreçte, kurun olduğu seviyelerin de üzerinde hesaplamalarla fiyatlara yansıtılması, enflasyon konusunda mücadele alanımızı daha da büyüttü, önemli hale getirdi. Eylül ayında bu fiyatlardaki anomalite, fiyatlama anomalitesinin oluşturduğu dalgalanma, köpük, her neyse... Eylül ayı enflasyon raporunu detaylı bir şekilde incelediğimde, birçok sektör, bu belirsizlikten dolar kurunu 8.5’ten fiyatlayarak, tahmin alarak bir fiyatlama ortaya koymuş. Bu dönem geçti. Bu süreç ortadan kalktı. O zaman fiyatlama davranışları da normale inmeli, enflasyona etki eden bu fiyatlama baskısı ortadan kalkmalı ki hem enflasyonda tersine trend hem de toplumsal tüketim alışkanlıkları, piyasadaki canlanma hususunu da o oranda hissetmeliyiz.”

ARABA ÇALIŞIYOR

Türkiye’nin bugün ağustos ve eylül ayından çok daha iyi, çok daha güçlü ve çok daha pozitif bir noktada olduğunu belirten Albayrak, “Gerek kurda gerekse kredi faizlerinde daha çok iyi noktada Türkiye, daha iyiye gidecek. Yeterli değil. Bu çerçevede eylülden bu yana sağladığımız bütün gelişmeler fiyatlama davranışlarına pozitif yansıdı, daha da yansıyacak. Onun için burada reel sektörümüze de iş düşüyor. Birkaç aylık bu fırsatçı fiyatlama davranışları geride kaldı, artık çok daha sorumlu adımların atılmasını bekliyoruz. Enflasyon ile mücadeleye destek sağlamak amacıyla hükümet olarak biz de bir dizi ÖTV ve KDV indirimi ile ilgili adımlar açıkladık. Güçlü bütçe disiplini kararlılığımızı aynen koruduğumuzun altını bir kez daha çiziyorum. Popülizm yok. Araba çalışıyor, devam edecek” açıklamasını yaptı.

CARİ DENGEDE SÜRPRİZ

Tüm bu süreçte hem bütçe disiplinini gözettiklerini hem de toplumu koruduklarını kaydeden Bakan Berat Albayrak, enflasyon ile mücadele konusunda yapısal reformlarla alakalı adımlar atmaya da başladıklarını söyledi. Albayrak konuşmasına şöyle devam etti: “Gıda fiyatlandırması noktasında bu hafta ilk toplantımızı yaptık. Tüm bu kısa orta ve uzun vadeli adımlarımızla birlikte enflasyonda inşallah kasım ve aralık ayında çok daha güçlü neticeler alacağız. Detaylı ticaret verilerine bakıyorum; YEP’te 60 milyarlar diyorlardı, bizim 44-45’ti. Ağustos-ekime baktığımda ilk gelen tahminler 40 milyar doların altına inmeye başladığımız yönünde. Yıl sonu rakamları bu istikamette giderse yıl sonu cari denge çok daha büyük bir sürprize gebe. Bu kriz tellallığı ölçüsündeki spekülatif ataklar devam etmeyecek. Çok daha iyi gidiyoruz.”

BİR ÇERÇEVE ÜÇ TEMEL FAZ

ÜÇ temel fazdan bahseden Berat Albayrak, “Ortaya koyduğumuz bir çerçeve ile üç temel fazdan bahsettik. İlk fazımız, dengelenme süreci sonra disiplin ve dönüşümle, bu disiplini sıkı politikalarla birlikte yapısal reformlarla birlikte ortaya koyacağımız bir dönüşümle ortaya koyacağız. İşte bütün hepsini bir noktada değerlendiriyoruz. Türkiye üretim ve ihracat kapasitesi, rekabetçi kur ve rekabetçi insan kaynağı çerçevesi içerisinde, sanayi ve endüstriyel dönüşümü bu anlamda, sadece Bursa için değil tüm Türkiye için ihracat noktasında ekonomik olarak yukarıya taşıyacak, ihracat noktasında yukarıya taşıyacak bir stratejiyi ortaya koyacağız. Onun için Türkiye’de her yerde bunu ifade ediyorum. Türkiye’de ithalatı olup da ikamesi olmayan neredeyse hiçbir ürün yok. Otomobilinden telefonuna kadar, tekstilden tutun da her ürün var. Kaliteli, daha uygun, daha rekabetçi ve bu çerçevede planlanan bir stratejik dönüşümle 2019 ve 2023 yolculuğu çok daha güçlü, güzel ve inşallah büyük ve güçlü Türkiye yolculuğuna Türkiye’yi taşıyacak önemli bir dönem olacak”

dedi.

HER SEKTÖRE İLİŞKİN OLASI SENARYOLARI ÇALIŞIYORUZ

KUR etkileri çerçevesinde birçok sektörü tek tek mercek altına alıp, tek tek fotoğraflarını çektiklerini dile getiren Bakan Albayrak, şunları söyledi: “Her sektöre ilişkin olası senaryoları da çalışıyoruz, tek tek görmemiz lazım. Ekim ayında dengelenme sürecini çok daha net gördük. Finansman maliyeti ve kredi maliyeti daha da düşen faizlerle desteklenecek.”

İNDİRİM OLARAK YANSIYACAK

“KOLAY olanı herkes yapar, önemli olan zor olanı yapmak” diyen Albayrak, “Bu destekler neticesinde değerlerdeki iyileşmeler devam edecek. Biz her iyileşmeyi her pozitif gelişmeyi vatandaşımıza yansıtmaya devam edeceğiz. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası vatandaşımıza indirim olarak yansıtıyoruz” dedi.

YENİ DÖNEMDE FARKLI STRATEJİLER

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yüzde 5.25 olarak gerçekleşen getiri oranıyla talebin üç katından fazla yakşık 4.7 milyar Euro’yu bulduğu bir ihaleyle çok başarılı bir Hazine likitide sürecini ortaya koyduk” diyerek şöyle devam etti: “Maliyetler düşüyor, vadeler daha iyi, talep daha yüksek, Hazine olarak başta biz finansal kurumlarımız, reel sektörümüz, bu noktadaki iyileşmeyi başta devlet olarak bizim attığımız tüm adımlarla daha da hissetmeye devam edeceğiz. Küresel ekonomiye ilişkin tüm belirsizliklerin yoğunlaştığı dönem kısa süre içerisinde dolar cinsinden, Euro cinsinden çok başarılı bu ihraçlarla birlikte üç katından fazla talebin gerçekleştiği ihraçlarla birlikte ekonomimizin güçlü temellerine ve uyguladığımız tüm bu politikaların başarısına dünyanın dört bir yanından yatırımcıların duyduğu güvenin neye dayanarak pekiştiğini en somut göstergelerinden bir tanesi olarak hayata geçirdik. Nitekim bu ihraç her zaman var. Bizim yatırımcı tabanımızı borçlanma, para birimimimiz çeşitlendirme anlamında da bu stratejide başarıya ulaştığını göstermektedir. Yeni dönem çok farklı stratejiler izleyeceğiz. Son olarak, Türkiye karşılaştığı tüm finansal dalgalanmalara karşı kısa süre içerisinde attığı adımlarla olumlu sonuçlar almaya devam ediyor ve devam edecek. Ekonomimizin orta vadeli yol haritasını belirleyen Yeni Ekonomi Programı çerçevesi içerisinde tüm kesimler oldukça başarılı ve ayakları yere basan program olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılarla yürüttüğümüz piyasa, iletişimi güçlü bir şekilde teveccüh görüyor. Uluslararası piyasa sermayelerinde başarılı şekilde sonuçlanıyor. Tüm bu ihraçlarla, üç ayrı aşama, bu yoğun sürecin, bu yoğun iletişimin, yoğun toplantıların, yoğun ziyaretlerin başarısının bir teyidi oldu. Şimdi önümüzde ihtiyaç duyduğumuz çok daha güçlü yapısal dönüşümlerle birlikte önemli bir 5 yıl var.”