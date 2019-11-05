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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
05.11.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Ara tatili duyan rezervasyon yaptırdı... Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı!

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Ara tatili duyan rezervasyon yaptırdı... Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı!

Eşsiz güzelliği ile birlikte termal tesisleri ve şifalı suları ile dünyaca ünlü 'beyaz cennet' Denizli Pamukkale’de kasım ayı ortalarında başlayacak ara tatil dolayısı ile otellerdeki doluluk oranlarının yüzde yüz seviyelerine ulaştığı belirtildi.

'Beyaz cennet' Pamukkale’de ara tatilin yaklaşması ile otellerdeki doluluk oranları yüzde yüz seviyelerini ulaştı. Denizli Turistik Otel ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale’nin tatil rezervasyon ve doluluk oranları hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, ara tatilin turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

Ara tatili duyan rezervasyon yaptırdı... Doluluk oranı yüzde 100e ulaştı
Başkan Şen, “Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl ilan etmiş olduğu takvime göre Nisan ve Kasım ayında iki tane 1 haftalık tatilimiz var. Öğrencilerimiz yaklaşık 9 gün boyunca tatil yapma imkanı bulacaklar, velileri ile de özellikle termal bölgelere yoğun bir şekilde ilgi göstereceklerini bekliyoruz. Denizli Pamukkale bölgesi hem kültürel hem de termal açıdan zengin bir bölge. Bölgemizin ciddi bir anlamda talep göreceğini 9 günlük tatilde yerli misafirlerimizin yoğun olarak bölgemize geleceğini ve biz misafirlerimizi çok iyi ağırlayarak ülkelerine, şehirlerine göndereceğimizi buradan söyleyebiliriz. Bütün misafirlerimizi Denizli’ye, şehrimize bekliyoruz” dedi.
Ara tatili duyan rezervasyon yaptırdı... Doluluk oranı yüzde 100e ulaştı

“PAMUKKALE BU YIL ALTIN YILINI YAŞIYOR”

Pamukkale’nin bu yıl adeta altın yılını yaşadığını da sözlerine ekleyen Başkan Şen açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Baktığımız zaman otellerimizde ki doluluk oranları yüzde doksanlar değil yüzde yüzlerde hatta bazı otellerimizde çok fazla talep olduğu için diğer tesislere de gönderiyorlar. Yüzde yüzün üzerinde bir dolulukla çalışıyorlar. Biz Kasım ayında da bu şekilde devam edeceğini Aralık ayında nispeten biraz böyle Pascalya'dan dolayı yurt dışı misafirlerimizin yavaşlayacağını ama Ocak’tan itibaren tekrar aynı tempoda Pamukkale’nin ziyaretçi alacağını ve yıl sonunda da hedeflediğimiz 3 milyon ziyaretçi sayısına ulaşacağımızı bekliyoruz. Pamukkale için, Denizli için, ülkemiz için çok sevindirici bir durum.”

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