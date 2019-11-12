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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.11.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Ara tatilde yola çıkacaklar dikkat! Çok önemli uyarı...

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Ara tatilde yola çıkacaklar dikkat! Çok önemli uyarı...

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, "Güvenli sürüş ve güvenli bir trafik için gerekli şartlardan birisi de doğru lastiktir. Ara tatilde seyahate çıkacak sürücüler lastiklerinin hava basıncı, balans ayarları ve yedek lastik kontrollerini mutlaka yaptırmalı. Mutlaka bir uzman tarafından lastikler gözden geçirilmeli" açıklamasında bulundu.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, güvenli sürüş ve trafik için gerekli şartlardan birisinin de doğru lastik olduğunu belirterek, "Ara tatilde seyahate çıkacak sürücüler lastiklerinin hava basıncı, balans ayarları ve yedek lastik kontrollerini mutlaka yaptırmalı. Mutlaka bir uzman tarafından lastikler gözden geçirilmeli." ifadelerini kullandı.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil kapsamında öğrencilerin 18-22 Kasım'da tatilde olacağını anımsattı. Ara tatil kapsamında uzun yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulunan Kurt, güvenli sürüş ve güvenli bir trafik için gerekli şartlardan birisinin doğru lastik olduğunu vurguladı.

Kurt, "Lastik sizi hem yola hem hayata bağlar. Aracınızın yol ile temasını sağlayan tek bağlantı noktası, lastiğin yola bastığı alandır. O da neredeyse el avucunuz kadardır. Bu alanı doğru kullanmazsanız hayatınızı, araçtaki sevdiklerinizin hayatını, trafikteki başka araçları ve onların hayatlarını da tehlikeye atmış olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Ara tatilde seyahate çıkacak sürücülerin lastiklerinin hava basıncı, balans ayarları ve yedek lastik kontrollerini mutlaka yaptırması gerektiğini vurgulayan Kurt, lastiklerin bir uzman tarafından gözden geçirilmesi gerektiğini aktardı. Kurt, "Lastiklerin diş derinliği ölçtürülmeli. Yedek lastiğin sağlam olduğundan emin olunmalı. Diş, topuk, sırt kontrolleri mutlaka yaptırılmalı, yıpranma varsa önlem alınmalı. Lastiğiniz araç üreticisinin önerdiği model, tip ve ebatta, mevsimine uygun lastik olmalıdır. Güvenli sürüş için aracınıza en uygun ve en doğru lastiği seçmeli, onu da doğru şekilde kullanmalısınız." ifadelerini kullandı.

 "KIŞ LASTİĞİ HAZIRLIKLARI YAPILMALI"
Erdal Kurt, meteoroloji yetkililerine göre, ara tatilde haftalık sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesinin beklendiğini aktararak, şu uyarılarda bulundu: "Yağışların ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kış lastiği takvimi için kısa bir zaman kaldı. İklim, mevsim normallerinin üstünde seyretse de sürücülerimizin kış lastiği hazırlıklarını yapması ani değişikliklere hazır olması için önemli. Malum iklimsel değişikliklerden dolayı ani sıcaklık değişimlerine de tanık olabiliyoruz. Ortak trafikte kurallar ne gerektiriyorsa tüm sürücüler buna uymalı ve sorumluluklarını yerine getirmelidir." 

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