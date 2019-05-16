'Ara tatil' piyangosu

TÜRKİYE’de uzun yıllardır tartışmaları süren tatil dönemleriyle ilgili ilk somut adım atıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatiller hakkında yeni bir yapılanmanın söz konusu olduğunu, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını söyledi. Buna göre 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil, 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında da ikinci ara tatil yapılacak. Böylece turizm sektörü için tatil süreleri uzarken, tüketiciye de daha uygun fiyatlarla tatil yapma olanağı sağlanacak.

Özellikle son yıllarda artan yabancı turist sayısı ve yaz aylarına sıkışan tatil süreleri nedeniyle fiyatlar da büyük artışlar yaşanmış, Türk tatilci tatilini satın almakta zorlanmaya başlamıştı. Okulların yaz tatiline girmesi, yabancı turistin de daha çok yaz aylarında Türkiye’nin kıyı bölgelerine gelmesi sebebiyle yaşanan yoğunluk, Türk tüketiciye fiyat artışı olarak yansıyordu. Ancak açıklanan ara tatil dönemleri ile birlikte Türk tatilci daha ucuza tatil yapabilecek.

Turizm sektörü temsilcilerinin verdiği bilgilere göre özellikle nisan ayındaki ara tatil dönemi kıyı otellerinin sezonu uzatmasına büyük oranda fayda sağlayacak.

DOLAYLI DESTEK

Tüketici de yaz aylarına göre fiyat karşılaştırması yapıldığında yarı neredeyse fiyatına tatilini yapabilecek. Böylece yaz aylarında sıkışan talep de geniş bir takvime yayılacak.

Bu sistemin tüm dünyada uygulandığına dikkat çeken Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, “Bu tip iç düzenlemeler sayesinde kendi vatandaşımıza esneklik sağlanmış oldu. Kıyı otelleri açısında nisan ayı böylece daha yüksek doluluklarla geçilecek. Bu kararla turizm sektörüne dolaylı yoldan verilmiş bir destektir. Şimdi beklentimiz ise okulların açılıp, kapanma tarihlerinin bölgelere göre belirlenmesi. Bu da sağlanırsa turizm sektörüne ve tüketiciye büyük fayda sağlanmış olur” diye konuştu.

UYGUN FİYAT OLUR

Nisan ayındaki ara tatilinin bir diğer etki edeceği alan ise yurtiçindeki kültür turları olacak.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kültür Turizmi Komitesi Başkanı Erdal Çeri, “Ara tatil inanılmaz bir dönem olur. Sömestr ve yaz aylarına kültür turlarında yığılma oluyordu. Oteller dolulukların daha ad yükseleceğini bilir. Yığılmanın önüne geçileceği için tüketici daha uygun fiyata tatilini almış olur” dedi.

TERMAL TURİZME KATKI

Nisan ayında şu anda bile kültür turlarına büyük bir ilgi olduğuna dikkat çeken Jolly Kültür Turları Müdürü Kerem Gökçe, “Nisan ayının yıldızı Güneydoğu turları olur. Doğu Karadeniz’e de ciddi ilgi gösterilir.

Buralar dışında, Amasya, Eskişehir, Kütahya, Sivas, Mardin, Gaziantep gibi illere de bir hayli talep gelir. Kuzey Ege Bölgesi’ne ciddi turlar düzenlenir. Antalya’da 5 yıldızlı otellerle birlikte paket turlar oluşturulabilir” diye konuştu.

Kasım ayında kar yağması halinde Erzurum ve Kars bölgesine ciddi talep olacağını belirten Gökçe, “Kasım ayındaki tatilin en büyük faydasını ise Batı Karadeniz ve Kapadokya görür. Buralar dışında termal turizmin yıldızı parlar. Doğu

Akdeniz de tatil seçenekleri arasında yer alır” ifadelerini kullandı.

TALEPLE FİYATLAR 3 KAT ARTIYORDU

ARA tatil dönemini değerlendiren Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da, tatil için sıkışan talebin rahatlayacağını dile getirdi. Yerli turistin daha uygun fiyatla tatil yapmasının önünün açıldığına dikkat çeken Onaran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her iki dönemde de yurtiçindeki kültür turlarına olan ilgi artacaktır. Nisan ayında ise kıyı bölgeleri daha fazla talep alabilir. Sömestr dönemindeki süreçte aşırı talepten dolayı oteller bir anda fiyatları 3 katına çıkarabiliyordu. Şimdi tüketiciye farklı dönemlerde tatil yapma olasılığı sunulmuş oldu. Yurtdışı turları da böylece daha çok ilgi görecektir. Eğer sömestr tatili de bölgelere göre düzenlenirse hem turizm sektörü hem de tüketiciye büyük fayda sağlar.”

YABANCI TURİSTTE YÜZDE 24’LÜK ARTIŞ



KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, nisan ayında yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 24 artış yakalandığını belirtti. Yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılı Nisan ayına ilişkin turizm verileri hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizm sektörünü yükselişle açtığını bildirdi. Nisan ayında yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 24 artış yakalandığını belirten Bakan Ersoy, nisan verilerine göre en büyük yabancı ziyaretçi artışının yüzde 48 ile Almanya’dan yaşandığını vurguladı. Bakan Ersoy, “Türkiye geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yakaladığı ivmeyi Rusya ve İngiliz ziyaretçi artışlarıyla sürdürüyor. Türkiye’yi nisan ayında en çok ziyaret eden Almanları yüzde 34 artış ile ikinci sırada Ruslar ve yüzde 31 artış ile de üçüncü sırada İngilizler izliyor” dedi.