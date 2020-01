AR/VR pazarı 2022 yılına kadar 32,9 milyar dolara ulaşacak

Son zamanların en gözde yatırım alanlarından biri haline gelen hızlı değişikliklerin yaşandığı eğlence sektörü her geçen gün daha fazla büyüyor. Sadece çocuklarla kalmayıp her yaştan insana hitap etmesi sebebiyle dünyanın en çok kazandıran iş kolunda her sektörde olduğu gibi robotik teknolojiler etkisini gösteriyor. Tema parklarda da oldukça popüler olan sistemler, yeni nesil eğlence olarak karşımıza çıkıyor.

İstatistik portalı Statista tarafından yayınlanan ve eğlence sektörünün Türkiye’deki gelişimini ortaya koyan araştırmaya göre, tema park ve eğlence merkezlerinin 2009 yılında 16 milyon dolar seviyesinde olan geliri, 2017 sonunda tahmini olarak 131 milyon dolara yükselmiş durumda. Sektörün geliri, aradan geçen 8 yılda yüzde 700’ün üzerinde artarken, 2020 yılında söz konusu rakamın 140 milyon doları aşacağı tahmin ediliyor.

YILDA 140 MİLYON ZİYARETÇİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise eğnce ve tema parklardan elde edilen gelirin 2019 yılında 22 milyar ABD dolarının üzerinde olduğu tahmin edilirken bunun gelecekte de artmaya devam etmesi bekleniyor. Bu kadar önemli sektör şehirleri cazibe merkezi haline getirirken, hem bölge hem de ülke ekonomisi için de büyük değer taşıyor. Bu kanıyı rakamlarda net bir şekilde de görülüyor. Themed Entertainment Association (TEA) ve AECOM iş birliğiyle hazırlanan Küresel Cazibe Merkezleri ve Ziyaretçi Raporu (The Global Attractions and Attendance Report) araştırmasına göre dünyanın en fazla ziyaretçi çeken 10 tema parkı yılda 140 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda eğlence ve rekreasyon faaliyetleri de her geçen gün artıyor. Sektörün A’dan Z’ye tüm ilgililerini bir araya getirecek en önemlisi ise önemli iş birliklerine sahne olacak 8. Uluslararası Eğlence-Etkinlik, Park-Rekreasyon Fuarı ATRAX 2020, 13- 15 Şubat tarihlerinde İstanbul Fuar merkezinde düzenlenecek. Fuar eğlence parklarından çocuk oyun gruplarına, jetonlu oyun makinelerinden tırmanma duvarı ekipmanlarına, hareket simülatörlerinden ses ışık sahne sistemlerine kadar son teknoloji inovasyon harikası ürün ve hizmetlere de ev sahipliği yapacak.