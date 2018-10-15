Ar-Ge ve tasarım ile öne çıkacak
Çatısı altında 500’den fazla mobilya mağazası MASKO Mobilya Kenti, yeni projeler için harekete geçti.
MASKO Mobilya Kenti Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, “Düzenleyeceğimiz etkinlikler, sunacağımız katma değeri yüksek faaliyetler, dikkat çekici kampanyalar ve sosyal yaşam alanlarıyla son tüketici üzerinde davetkar bir etki bırakıyoruz. Mobilya almak isteyen bir kişinin önüne yüzlerce seçenek sunuyoruz. Bu seçenekleri değerlendirirken yorulmak yerine keyif alacağı bir ortam oluşturduk. Çocuklarını bırakmaları için kreşimiz, soluklanmaları için restoran ve kafelerimiz müşterilerimizin hizmetinde. Bunların yanı sıra sektörümüzün sorunlarına çözüm üretecek, tasarım ve Ar-Ge’yi destekleyecek, Türk markalarını tüm dünyaya tanıtacak projelere ve yatırımlara özel bir öncelik veriyor ve gelişmeleri için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Yeni dönemde sanatçı Alişan ve eşi Buse’nin markanın reklam yüzü olduğunu anlatan Mutlu, “Doğru altyapı, pazarlama ve tanıtım faaliyetleriyle hem yurt içi hem de yurt dışı pazarındaki payımızı büyütmeyi ve marka bilinirliğimizi arttırmayı hedefliyoruz” dedi.
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