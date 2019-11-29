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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.11.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Ar-Ge birimleri kadınlarla güçleniyor

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Ar-Ge birimleri kadınlarla güçleniyor

Özel sektör, kamu ve yükseköğretim kurumlarının Ar-Ge birimlerinde istihdam edilen kadınların sayısı son 5 yılda yüzde 55,9 artış gösterdi. Ar-Ge birimlerinde çalışan kadınların yüzde 49'u özel sektörde istihdam edilirken, yüzde 45'i yükseköğretim kurumlarında, yüzde 5,9'u da kamuda görev aldı.

Özel sektör, kamu ve yükseköğretim kurumlarında istihdam edilen kadın araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) personeli sayısı son 5 yılda yüzde 55,9 artarak geçen yıl sonu itibarıyla 54 bin 308'e ulaştı. Türkiye'de Ar-Ge faaliyetlerine yönelik harcamalar artarken, bu alanda çalışan personel sayısı da son yıllarda artış gösterdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, tam zaman eşdeğeri cinsinden özel sektör, kamu ve yükseköğretim kurumlarında çalışan Ar-Ge personeli sayısı 2014-2018 yıllarında yüzde 49,1 artışla 172 bin 119'a yükseldi. Türkiye'de kadın istihdamının artırılması amacıyla hayata geçirilen çalışmalar sayesinde Ar-Ge alanında istihdam edilen kadın personel sayısı da arttı.

EN ÇOK KADIN AR-GE PERSONELİ ÖZEL SEKTÖRDE

Özel sektör, kamu ve yükseköğretim kurumlarının Ar-Ge birimlerinde istihdam edilen kadınların sayısı son 5 yılda yüzde 55,9 artarak geçen yıl sonu itibarıyla 54 bin 308'e çıktı. Bu sayı 2014'te 34 bin 826 seviyesindeydi. Bu alanda istihdam edilen kadınların sayısı, geçen yıl toplam Ar-Ge personeli sayısının yüzde 31,6'sını oluşturdu.

Geçen yıl Ar-Ge birimlerinde çalışan kadınların yaklaşık yüzde 49'u (26 bin 674 kişi) mali ve mali olmayan şirketlerde istihdam edilirken, yüzde 45'i (24 bin 430 kişi) yükseköğretim kurumlarında, yüzde 5,9'u (3 bin 204 kişi) da kamuda görev aldı. Böylece Ar-Ge faaliyetlerinde kadınlar en çok özel sektörde istihdam edildi.

"KADINLARIN MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİNE İLGİSİ ARTTI"

Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneği Başkanı Nuray Başar, kadınların mühendislik bölümlerine artık daha çok ilgi gösterdiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ar-Ge alanında kadın istihdamına önem verdiğini belirten Başar, bakanlığın bu alandaki desteklerinin de kadın istihdamındaki artışta etkili olduğunu bildirdi.

Başar, "Girişimcilik destekleriyle KOSGEB'in tanıdığı pozitif ayrımcılık neticesinde kadınların bilişim, teknoloji, tasarım gibi sektörlerde iş yeri açmasının önündeki engeller biraz olsun kalktı. Bu sayede kadınlar söz konusu alanlarda daha çok iş hayatına katıldı. Üniversite mezunu kadınların çoğalmasıyla nitelikli iş gücünde kadınların sayısı arttı." dedi. 

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