Apple'dan ABD ve Çin'e çağrı
Apple CEO'su Tim Cook: Birlikte çalışıldığında pasta büyür.
ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi adımlarıyla ABD ve Çin arasında başlayan ticari savaş üzerine Apple'dan açıklama geldi.
Üretiminin büyük kısmını Çin'de gerçekleştiren Amerikan şirket Apple'ın CEO'su Tim Cook, taraflara sakin olunması ve daha fazla serbest ticaret çağrısı yaptı.
Cook, "ABD ve Çin'i bilen biri olarak,herkesin fayda sağlayamayacağı durumlar ve faydanın dengeli olamayacağı yerler vardır. İşletmelerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde hükümetler ile yakın ilişki içinde olmaları gerektiğine inanıyorum.Bana göre bir artı bir üç eder. Birlikte çalışıldığında pasta büyür" dedi.
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