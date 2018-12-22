Apple’a şok yasak

TEKNOLOJİ devi Apple ile çip üreticisi Qualcomm arasındaki dava savaşı kızışıyor. Geçen haftalarda bazı iPhone’nin Çin’deki satışlarına ihtiyati tedbir kararı gelmesinden sonra Apple’a bir darbe de Almanya’dan geldi. Münih mahkemesi, iPhone’un bazı modellerinde Qualcomm’un buluşu olan ve enerjinin verimli kullanımını sağlayarak pil ömrünü uzatan bir özellik kullanıldığını tespit edildi. Açılan davayı dün karara bağlayan mahkeme, iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinin Almanya’da satışa sunulması, satışı ve ithaline kalıcı tedbir kararı aldı. Yani Apple’ın Almanya’da söz konusu modelleri satması yasaklandı.

Karar, Qualcomm’un Apple’ın neden olduğu potansiyel zararı açıklaması ve Apple’ın temyiz talebinin sonuçlanmasıyla birlikte uygulanabilir hale gelecek. Mahkeme, Apple’ın daha sonra hesaplanacak parasal zararı karşılamakla yükümlü olduğuna hükmederken, ayrıca Qualcomm’a bu cihazlardan kaynaklanan gelirleri de içeren tüm satış ve kâr rakamları dahil Apple’dan talep etme hakkını da verdi. Qualcomm’un Başkan Yardımcısı ve şirketin baş avukatı olan Don Rosenberg, geçen iki hafta içinde iki farklı ülkenin iki saygıdeğer mahkemesinin, Qualcomm’un patentlerin değerini onayladığını ifade etti.

15 MAĞAZADA DURDU

Almanya’da verilen karar sonrası Apple yönetiminden hızlı bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Elbette bu karar ile hayal kırıklığına uğradık ve temyize gitmeyi planlıyoruz” denildi. Açıklama, şu şekilde devam etti: “Tüm iPhone modelleri, Almanya’daki operatör mağazaları ve bayiilerden 4 bin 300 noktasında satışta kalmaya devam edecek. Temyiz süresince iPhone 7 ve iPhone 8 modelleri Apple’ın Almanya’da bulunan 15 mağazasında satışta yer almayacak. iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr modellerinin satışı mağazalarımızda de devam edecek.” Alman araştırma şirketi analistlerine göre Almanya iPhone modelleri için önemli bir pazar. Yılda 24 milyon akıllı telefon modelinin satıldığı Almanya’da iPhone’un pazar payı yüzde 37 civarında.

Ancak karar etkilenen modellerin eski iPhone modelleri olması Apple’ın avantajına bir durum olarak gösteriliyor. Çünkü söz konusu modellerin 2018 yılı içindeki toplam satış payının yüzde 20’yi geçmediği paylaşılan bilgiler arasında. Apple’ın yeni modelleri olan iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr’ın şu anda Almanya’da en çok satılan modeller olduğu da belirtiliyor. Ancak Apple için asıl tehlike ise kararın Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında uygulamasıyla başlayacak. Buna göre Almanya’da sonuçlanan davanın emsal olarak diğer Avrupa Birliği ülkelerinde de değerlendirilebileceği ve söz konusu iPhone modellerinin tüm Avrupa ülkelerinde satışının durabileceği ifade ediliyor.

APPLE’IN BAŞINI BAŞKA ŞİRKETLER YAKTI



iPHONE modellerinde Intel ve Qorvo çipler bulunuyor. Bu çiplerin içinde, Qualcomm’un daha az şarj harcamasını sağlayan ‘envelope tracking’ olarak adlandırılan bir kablosuz iletişim teknoloji bulunuyor. Dolayısıyla Apple her ne kadar bu teknoloji geliştirmemiş olsa bile kullandığı için Qualcomm ile karşı karşıya kalmış durumda. Paylaşılan bilgilere göre bu teknoloji iPhone 7 ve iPhone 8 modellerinde yer alıyor. Bu yüzden Almanya’da sadece söz konusu modellerin satışı durdurulması söz konusu. Ancak Çin’de bu kararın kapsamı daha fazlaydı. Çin’de iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 ve iPhone X modellerinin satışının durdurulmasına yönelik karar verilmişti.