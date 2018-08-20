Apple’a karşı güç birliği

YER ABD’nin New York şehrindeki dünyanın en büyük spor ve konser salonlarından biri olan Barclays Center. Geçen hafta dünyanın dört bir yanından gelen teknoloji meraklısı, Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy Note 9’u bekliyordu. Şirketin mobil cihazlardan sorumlu başkanı DJ Koh, sahneye çıktı ve yeni cihazlarını tanıttı. DJ Koh, kimsenin beklemediği birini sahneye davet etti. Bu kişi, tek bir odalı ofisinde kurduğu startup şirketi Spotify ile dünyanın teknoloji devlerine meydan okuyan İsveçli girişimci Daniel Ek’ti. Ek, Samsung ile yaptıkları işbirliğini duyurmak için New York’a gelmişti.

ORTAK RAKİP: APPLE

Bu işbirliği sıradan bir işbirliği değil. Samsung, akıllı telefon ve diğer akıllı cihazlarla, Spotify ise online müzik platformları arasında ortak bir rakibe sahip. Bu rakip Apple. Samsung, 2007’de ilk tanıtılan iPhone’dan yaklaşık 3 yıl sonra akıllı telefon pazarına girdi ve bu alanda marka olarak dünyanın zirvesine oturdu. Ancak hâlâ en çok satılan modeller arasında zirveye çıkamadı. Dolayısıyla Apple, en ciddi rakipler listesinin en üst sırasında. Spotify ise aylık ücret ödenerek üyelik bazlı online müzik platformlarının ilk kurucularından. 2008’de startup olarak yola çıkan Spotify, birçok rakiple karşılaştı. En ciddi rakibi ise 2015 Apple’ın online müzik platformu ‘Apple Müzik’. Kısacası farklı alanlarda rekabet açısında yolları kesişen iki şirketten bahsediyoruz.

‘MÜKEMMEL UYUMLUYUZ’

Daniel Ek ve DJ Koh’un Galaxy Note 9 lansmanında açıkladığı işbirliği ise iki şirketin el ele verdiği ortaklığın ilk adımı olarak görülüyor. Samsung’un akıllı telefon veya TV gibi farklı cihazlarında Spotify uygulamasını kullanarak müzik dinliyorsanız cihazlar arası geçişi tek bir dokunuşla gerçekleştirebiliyorsunuz. Örneğin spor yapıyorsunuz ve kulaklığınızla Spotify’dan müzik dinliyorsunuz. Antreman bitiminde odanıza gittiğinizde Spotify’da çalan müziği direkt olarak Samsung TV’nize tek bir dokunuşla yönlendirebiliyorsunuz. Tabii bu işin ilk adımı. Daniel Ek ve DJ Koh’un sahnede verdiği mesajlar ise çok netti: “Mükemmel bir uyum içindeyiz ve bu işbirliği uzun soluklu olacak.” Görünen o ki, iki şirket farklı alanlardaki tek rakibi Apple için güç birliği oluşturmuş durumda.

RAKAMLARDA KİM ÖNDE?

SAMSUNG ile Spotify arasındaki işbirliğinden sonra online müzik platformları arasındaki rakamlara bir göz attık. Apple Müzik bu alana çok iddialı girmiş olsa da henüz Spotify’ın gerisinde. Paylaşılan son verilere göre Spotify’ın aylık aktif kullanıcı sayısı 170 milyonu geçmiş durumda. Ücret ödeyen abone sayısı ise 83 milyon civarında yer alıyor. Apple Müzik’te ise Apple CEO’su Tim Cook’un paylaştığı son rakamlara göre toplamda 50 milyon kullanıcı bulunuyor. Bu rakamın 40 milyonu ise ücretli aboneliklerden oluşuyor. Apple’ın en büyük avantajı ise toplam abonelikler içinde para ödeyen abone sayısı oranının yüksek olması.