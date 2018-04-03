Apple kendi çipini üretecek
Apple, 2020'den itibaren Mac bilgisayarlarda kullandığı çipleri kendi üretmeyi planlıyor
Apple, 2020'den itibaren Mac bilgisayarlarda kullandığı çipleri kendi üretmeyi planlıyor. Şirket, Intel'den aldığı işlemcilerin yerine kendi çiplerini kullanacak.
Apple'a yakın kaynaklardan edilen bilgiye göre, "Kalamata" girişimi henüz başlagıç aşamasında, ancak uzun vadede Mac, iPhove ve iPad gibi Apple markalarınınn tüm donanımını üretmeyi amaçlıyor. Projenin "çok aşamalı dönüşüme" yol açması olası görünüyor.
Proje gerçekleşirse, Apple'ın yıllık gelirinin yüzde 5'îni ayırdığı Intel'e darbe vurulabilir.
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