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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ekonomi
SAN FRANCISCO (AA) -
26.07.2019 - 00:23, Son GÃ¼ncelleme:

Apple Intel'in akÄ±llÄ± telefon modemleri üreten birimini satÄ±n aldÄ±

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Apple Intel'in akÄ±llÄ± telefon modemleri üreten birimini satÄ±n aldÄ±

ABD'li teknoloji ÅŸirketi Apple, mikro Ã§ip Ã¼reticisi Intel'in akÄ±llÄ± telefon modemleri Ã¼reten birimini 1 milyar dolara satÄ±n aldÄ±.

Åžirketten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Intel'in akÄ±llÄ± telefon modemleri Ã¼reten biriminin Ã§oÄŸunluk hisselerinin 1 milyar dolar bedelle Apple'a devredilmesi iÃ§in anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, anlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Intel'in sÃ¶z konusu birimine ait altyapÄ± ve donanÄ±mÄ±n yanÄ± sÄ±ra fikri ve sÄ±nai mÃ¼lkiyet haklarÄ±nÄ±n Apple'a devredileceÄŸi ifade edildi.Â 

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2 BÄ°N 200 INTEL Ã‡ALIÅžANI APPLE'A GEÃ‡ECEKÂ

2019 yÄ±lÄ±nÄ±n son Ã§eyreÄŸinde sonuÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len birleÅŸmenin ardÄ±ndan Intel'in akÄ±llÄ± telefon modem birimindeki 2 bin 200 Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Apple'a katÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.Â 

Apple'Ä±n anlaÅŸmayla birlikte kablosuz internet eriÅŸiminde kullanÄ±lan ve gelecekte kullanÄ±lmak Ã¼zere geliÅŸtirilen hÃ¼cre teknolojisi protokollerinden modem mimarisi ve iÅŸleyiÅŸine kadar 17 bin teknoloji patentine sahip olacaÄŸÄ± belirtildi.Â 

AnlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Intel'in akÄ±llÄ± telefonlar dÄ±ÅŸÄ±nda, kiÅŸisel bilgisayarlar, nesnelerin interneti ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§lar gibi cihaz ve ortamlar iÃ§in baÄŸÄ±msÄ±z olarak modem Ã¼retmeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸi kaydedildi.Â 

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