Apple Intel'in akÄ±llÄ± telefon modemleri üreten birimini satÄ±n aldÄ±
ABD'li teknoloji ÅŸirketi Apple, mikro Ã§ip Ã¼reticisi Intel'in akÄ±llÄ± telefon modemleri Ã¼reten birimini 1 milyar dolara satÄ±n aldÄ±.
Åžirketten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Intel'in akÄ±llÄ± telefon modemleri Ã¼reten biriminin Ã§oÄŸunluk hisselerinin 1 milyar dolar bedelle Apple'a devredilmesi iÃ§in anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
AÃ§Ä±klamada, anlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Intel'in sÃ¶z konusu birimine ait altyapÄ± ve donanÄ±mÄ±n yanÄ± sÄ±ra fikri ve sÄ±nai mÃ¼lkiyet haklarÄ±nÄ±n Apple'a devredileceÄŸi ifade edildi.Â
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2 BÄ°N 200 INTEL Ã‡ALIÅžANI APPLE'A GEÃ‡ECEKÂ
2019 yÄ±lÄ±nÄ±n son Ã§eyreÄŸinde sonuÃ§landÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len birleÅŸmenin ardÄ±ndan Intel'in akÄ±llÄ± telefon modem birimindeki 2 bin 200 Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Apple'a katÄ±lacaÄŸÄ± kaydedildi.Â
Apple'Ä±n anlaÅŸmayla birlikte kablosuz internet eriÅŸiminde kullanÄ±lan ve gelecekte kullanÄ±lmak Ã¼zere geliÅŸtirilen hÃ¼cre teknolojisi protokollerinden modem mimarisi ve iÅŸleyiÅŸine kadar 17 bin teknoloji patentine sahip olacaÄŸÄ± belirtildi.Â
AnlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Intel'in akÄ±llÄ± telefonlar dÄ±ÅŸÄ±nda, kiÅŸisel bilgisayarlar, nesnelerin interneti ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z araÃ§lar gibi cihaz ve ortamlar iÃ§in baÄŸÄ±msÄ±z olarak modem Ã¼retmeyi sÃ¼rdÃ¼receÄŸi kaydedildi.Â
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