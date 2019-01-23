Apple, Çin’e günde 50 business koltuk alıyor
ABD merkezli havayolu şirketi United Airlines, en büyük müşterilerinin uçuş detaylarını astığı afişlerle paylaştı.
En çok dikkat çeken detay ise teknoloji devi Apple’ın satın aldığı biletler oldu. Buna göre United Airlines’ın en büyük müşterisi olan Apple’dan yıllık geliri 150 milyon dolar. Apple’ın en çok bilet aldığı ülkelerin başında Çin var. Apple, Çin’e geçen yıl günde ortalama 50 business class bilet aldı. Sadece Apple’ın Çin biletlerine harcadığı para 35 milyon dolar olarak belirtildi. Apple’dan sonra 34 milyon dolardan fazla harcayan şirketler arasında Facebook, Roche ve Google var. 12 milyon dolar ile 17 milyon dolar arasında harcama yapan diğer şirketler arasında ise Deloitte, McKinsey, Cisco, Applied Materials, PwC ve Oracle yer alıyor. United Airlines’ın astığı bu afişlerden sonra şirkete tepkiler geldiği ve sonrasında ise bu afişlerin toplatıldığı belirtildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle