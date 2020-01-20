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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 20.01.2020 - 17:37,Son Güncelleme:/

Apple CEO'su Cook: Küresel kurumsal vergi sisteminde değişimler gerekiyor

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Apple CEO'su Cook: Küresel kurumsal vergi sisteminde değişimler gerekiyor

Apple CEO'su Tim Cook, küresel kurumsal vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

İrlanda’nın Başkenti Dublin’de düzenlenen bir törende ödül alırken bir konuşma yapan Apple CEO'su Tim Cook, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) küresel vergi reformu konusunda bir çözüm geliştirebileceğini umduğunu vurguladı.

Birçok ülkede faaliyet gösteren şirketleri vergilendirmenin oldukça karmaşık olduğunu vurgulayan Cook, vergilendirme prosedürlerinin yansız olmaları gerektiğinin altını çizdi.

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