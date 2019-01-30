Apple CEO'su Cook konuştu, hisseler yükseldi
Apple'ın CEO'su Tim Cook, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında yumuşa olduğunu açıkladı. Olumlu söylemlerle birlikte hisse senetlerinde yükseliş gerçekleşti.
Apple, hizmet işletmelerinde önemi bir büyüme açıklarken, CEO Tim Cook ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimlerinin yatıştığını söyledi. iPhone satışlarında
Noel ve yılbaşı tatil döneminde ilk kez düşüş görülmesine rağmen bu açıklama şirketin hisselerinin yükselmesine yardımcı oldu.
Apple bu çeyrek dönemdeki satışların, Wall Street'in beklediğinden daha düşük olabileceğini belirtti. Bu, muhtemelen dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin'de iPhone talebinin zayıf kalmaya devam ettiğinin sinyali oldu. Ancak yatırımcılar şirketin, Apple Music ve App Store'u kapsayan hizmetlerindeki büyümeye odaklandı. Tigress Financial Partners analisti Ivan Feinseth, "Hizmetlerden gelen sayı iyi ve herkesin odaklanmaya devam edeceği büyüme motoru bu" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump ile düzenli olarak temas halinde olan Cook, Çin ile ticaret geriliminde yumuşama işaretleri bulunduğunu söyledi.
Cook, Reuters ile söyleşisinde, "Ticari gerilimi grafiklendirmek isteseniz, bu ay Aralık ayındaki orandan açıkça daha düşük... İki ülkenin sorunları çözebileceği konusunda iyimserim" dedi.
Şirket hisseleri borsa kapanışından sonraki işlemlerde yüzde 6 artışla 163.50 dolara yükseldi. Hisseler zayıf iPhone satışlarına ilişkin endişeler ve yüksek teknoloji hisselerindeki genel düşüşün etkisiyle Kasım ayından bu yana yüzde 30'dan fazla düştü.
Apple'ın bilançosunun açıklanmasından sonra, Micron Technology , Broadcom Inc ve Skyworks Solutions dahil olmak üzere iPhone tedarikçilerinin hisseleri
yüzde 1'den fazla arttı.
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