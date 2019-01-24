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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.01.2019 - 14:58, Son Güncelleme:

AP'den Singapur'la ticaret anlaşmasına "yeşil ışık"

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AP'den Singapur'la ticaret anlaşmasına "yeşil ışık"

Avrupa Parlamentosu Ticaret Komitesi, AB ve Singapur arasında imzalanan ticaret anlaşmasına onay verilmesi tavsiyesinde bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Ticaret Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ve Singapur arasında imzalanan ticaret anlaşmasının onaylanmasını tavsiye etti.

Brüksel'de bir araya gelen AP Ticaret Komitesi, Singapur ile AB arasında ekim ayında imzalanan ticaret anlaşmasını görüştü. Toplantı sonunda yapılan oylamada, Ticaret Komitesi üyeleri 11'e karşı 25 oyla ticaret anlaşmasının AP Genel Kurulunda oylanması yönünde tavsiye kararını aldı.

Söz konusu anlaşmanın 12 Şubat'ta AP Genel Kurul oturumunda oylanması bekleniyor. AB ve Singapur arasında ticaret ve yatırım koruma anlaşmaları müzakereleri 2010 yılında başlamış, 2014'te tamamlanmıştı. Söz konusu serbest ticaret anlaşmasıyla gümrük vergileri, karşılıklı olarak ürün kategorilerine göre 5 yıla kadar kaldırılacak.

Serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması yeterli olurken, yatırım anlaşmasının bütün üye ülke parlamentolarından onay alması gerekiyor.

AB ve Singapur arasındaki toplam ticaret hacmi 2017 yılında 53,3 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde AB, Singapur'a 33,16 milyar avro, Singapur ise AB'ye 20,14 milyar avroluk ihracat yaptı. AB ülkeleri, Singapur'a özellikle otomobil ve makine, Singapur ise AB'ye kimyasal ve tıbbi ürün sattı.


 

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