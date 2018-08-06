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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Ahmet CAN
06.08.2018 - 21:49, Son Güncelleme:

Apartmandan çıkıp garajdakini solladı! Ordudan emekli mühendisi şimdi herkes tanıyor

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Apartmandan çıkıp garajdakini solladı! Ordudan emekli mühendisi şimdi herkes tanıyor

Çin ordusundan emekli olan Ren Zhengfei’nin apartman dairesinde 3 bin dolar sermaye ile kurduğu Huawei, akıllı telefon pazarında liderliğe doğru gidiyor. Çiçek anlamına gelen Huawei, dünyada Apple’ı sollayarak gözüne Samsung’u kestirdi.

ŞU anda dünyanın en büyük teknoloji üretim merkezi Çin’in Shenzhen şehri. Takvimler 1987 yılını gösteriyor. Çin ordusunda mühendis olarak çalışan orta yaşlarında bir teknoloji meraklısı, şehrin kaderini değiştiren bir karar verdi. Ya çalıştığı enerji şirketi ‘South Sea Oil’de çalışmaya devam edecekti, ya da elindeki 3 bin dolarla hayal ettiği işi yapacaktı. O ikincisini tercih etti. Shenzhen’deki bir apartmanın alt katında bir ofisi tuttu ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin telekomünikasyon ve iletişim sistemlerini için verdiği teşvik paketlerinden yararlanarak şirketini kurdu. İlk işi ise telefon ve elektronik cihaz tuşlarının üretimi ve geliştirilmesi oldu.

Apartmandan çıkıp garajdakini solladı Ordudan emekli mühendisi şimdi herkes tanıyor

APPLE’I GERİDE BIRAKTI

Bahsettiğimiz bu girişimci Ren Zhengfei. Kurduğu şirket ise günümüzde teknoloji devleri arasında ismi geçen ve Çince anlamı çiçek olan ‘Huawei’. Huawei aradan geçen 31 yılda apartman dairesinde kurulan bir şirketten teknoloji devlerine meydan okuyan hatta onları geçen bir duruma geldi. Geçen hafta ise Zhengfei’nin önüne çok önemli bir rapor bırakıldı. Bu rapor araştırma şirketi IDC’nin hazırladığı çeyreksel akıllı telefon sevkiyatı raporuydu. Raporda, Huawei’nin pazardan yüzde 15.8 pay aldığı, bu rakamla yüzde 12.1’lik pay alan Apple’ı geçtiği yazıyordu. Birinci sırada ise yüzde 20.9 payla Samsung bulunuyordu.

DAHA ÜSTE ÇIKABİLİR

Başka bir deyişle yıllar boyunca ucuz ve fason üretim kapasitesiyle ile öne çıkan Çin’in bir teknoloji şirketi, akıllı telefonun icadını yapan Apple’ın iPhone’unu geçmişti.

Apartmandan çıkıp garajdakini solladı Ordudan emekli mühendisi şimdi herkes tanıyor

Zhengfei, raporun hemen alt satırlarına baktığında ise hayalini daha üste taşıyacak bir tablo gördü. Rakiplerinin satışları ya düşüyordu ya da yerinde sayıyordu. Samsung, son çeyrekte 71.5 milyon adet cihaz satmıştı. Ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.4 düşüş yaşamıştı. Apple ise sadece yüzde 0.7 büyümeyle 41.3 milyon telefon satmakla yetinmişti.

Nasıl bu noktaya ulaştı?

Teknoloji dünyasında hızla büyüyen ve akıllı telefon pazarında egemenliğini ilan eden şirketlere kafa tutan Huawei, nasıl oldu da bu noktaya gelebildi?

1) Bu sorunun ilk cevabı Huawei’nin tarihinde gizli. Huawei, kurulduğundan bu yana telekomünikasyon ve iletişim altyapıları geliştiren bir şirket. Yani Çinli şirket mobil iletişimin arka planını çok iyi biliyor. Hatta Huawei’nin şu anda elde ettiği gelirlerin yüzde 60-70 civarı akıllı telefon dışındaki kategorilerden geliyor. Dolayısıyla Huawei, özellikle son yıllarda LTE (4G) ve 5G başta olmak üzere birçok yeni iletişim teknolojisi oldukça hakim durumda.

Apartmandan çıkıp garajdakini solladı Ordudan emekli mühendisi şimdi herkes tanıyor

2) Huawei’nin yakaladığı başarının ikinci sebebi ise yaptıkları işbirlikleri. Dünyanın en iyi lenslerini üreten Alman Leica ile 2016’dan beri işbirliği yapan Huawei, Mate ve P serilerinin fotoğraf ve video kalitesini oldukça üst seviyeye taşıdı. Dolayısıyla bu işbirliğinin karşılığını birçok farklı alanda almış durumda. Bunların arasında ise şüphesiz marka algısı var. Leica gibi bir markanın Huawei ile işbirliği yapması, özellikle ABD ve Avrupa pazarlarındaki tüketicilerin dikkatini çekmeyi fazlasıyla başardı.

3) Bu başarının diğer bir sebebi şirketin satış sonrası hizmetlere ağırlık vermesi. Huawei, tüketiciler sunduğu üst düzey akıllı telefon modellerinin 3 ay içinde ekranının kırılması durumunda, hiçbir ücret talep etmeden ekranı değiştiriyor. Ayrıca servis konusunda da tüketicilere kapıdan kapıya hizmet modelini sunuyor. Kullanıcılar, akıllı telefonları bozulduğunda kargoya veriyor ve tamir edildiğinde ise yine kapıya kadar geliyor.

Apartmandan çıkıp garajdakini solladı Ordudan emekli mühendisi şimdi herkes tanıyor

TÜRKİYE PAZARINDA 2’NCİLİĞİ ZORLUYOR

HUAWEI’nin globalde elde ettiği başarıdan sonra Türkiye’deki duruma göz attık. Elde ettiğimiz rakamlara göre 2017 Aralık’ta Huawei’nin pazar payı yüzde 7 civarındaydı. En yayınlanan haziran raporuna göre ise Huawei’nin pazar payı yüzde 17.4’e kadar çıkmış durumda. Bu rakamla Huawei, Türkiye’deki akıllı telefon pazarında yüzde 18.9 ile ikinci olan Apple’ın arkasından üçüncü sırada yer alıyor.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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