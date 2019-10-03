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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
03.10.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Anzer balı satışa çıktı! Kilosu bin lira

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Anzer balı satışa çıktı! Kilosu bin lira

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek "Tahlil sonuçları olumlu çıkan Anzer balı bin 500 kilogramdır. Bu balları etiketleyip mühürleyerek satışa sunduk" dedi.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, kooperatif binasında düzenlediği basın toplantısında, adını üretildiği yayladan alan dünyaca ünlü Anzer balında bu yılki verimin üreticilerin beklentilerini karşılayacak düzeyde olmadığını, bu durumun hava koşulları ve ayılara bağlı olduğunu ifade etti.

Bal sağımının ardından 2 tona yakın üretim gerçekleştirildiğini kaydeden Civelek, "Üreticilerimiz balları kooperatifimize getirdi. Bize gelen balları Hacettepe Üniversitesine tahlile gönderdik. Tahlil sonuçları olumlu çıkan Anzer balı bin 500 kilogramdır. Bu balları etiketleyip mühürleyerek satışa sunduk. Sipariş sahiplerine gönderiyoruz." dedi.

Bu yıl da talepleri almaya devam ettiklerini aktaran Civelek, "Geçen yıldan vazgeçen vatandaşlarımız olursa bu yılki başvuruları değerlendireceğiz. İsteyen vatandaşlarımız siparişte bulunabilir." ifadesini kullandı.

Civelek, mevcut balın, 1 kilogram, 500 ve 250 gram olarak Anzer balı markasıyla etiketlenip mühürlendiğini belirterek, bal kavanozlarında kurşun mühür ve kooperatif logosu olduğunu, taklidinin mümkün olmadığını söyledi.

Güvenliğe önem verdiklerini vurgulayan Civelek, şunları kaydetti:

"Anzer balının kilogram fiyatını bin, yarım kilogram fiyatını 500 lira olarak belirledik. Polen fiyatlarını da 100 gramı 140, 200 gramı 250, 400 gramı 500 lira olarak belirledik. Balın kalitesi ve fiyatı dikkate alındığında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden gelen özeni gösteriyoruz. Vatandaşlarımız kooperatif dışından veya mühürsüz bal almasın."

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