Antep'te 2 asırlık yeri definecilerden aldı! Şimdiki hali inanılmaz

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
İHA
21.07.2018 - 12:08, Son Güncelleme:

Antep'te 2 asırlık yeri definecilerden aldı! Şimdiki hali inanılmaz

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Gaziantep’te definecilerin harabeye çevirdiği tarihi evi satın alan kadın, 1.5 milyon TL harcayarak yapıyı butik otele çevirdi.

Gaziantep'te ev hanımı Aynur Zorkirişci'nin satın aldığı 150 yıllık Antep evi ile evin altında bulunan yaklaşık 2 asırlık olduğu tahmin edilen mağara, restore edilerek kafe ve otel haline getirildi. Çocukluk hayali olan Antep evlerinden birini restore etmek amacıyla satın alan Gaziantepli kadın girişimci Aynur Zorkirişci, define avcılarının hedefinde olan binayı tahribattan kurtardı. Eyüpoğlu Mahallesi'nde bulunan 150 yıllık Antep evini alan kadın, yaklaşık 40 ay önce binayı restore ettirmek için çalışmalara başladı.

Antepte 2 asırlık yeri definecilerden aldı Şimdiki hali inanılmaz

Kulaktan kulağa dolaşan rivayetler üzerine evin altında olduğu söylenen mağarayı araştıran Aynur Zorkirişci, oğlu Cengiz Zorkirişci ile birlikte bahçedeki toprağı kazarken mağaranın girişini buldu. Uzun süren restorasyon işlemlerinin ardından harabe olan ev butik otel haline getirilerek turizme kazandırıldı.
Yaklaşık 2 asırlık olduğu tahmin edilen mağaranın sarnıç olarak kullanıldığı tahmin edilirken, günümüzde otel olarak hizmet vermeye başladı.

Bahçeyi ve mağarayı ise yöresel yemek ve eşyaların tanıtılıp sunulduğu bir mekan haline getirmeyi planlayan Zorkirişçi, otelin 8 oda ve 20 kişi kapasiteli olduğunu belirtti.

Antepte 2 asırlık yeri definecilerden aldı Şimdiki hali inanılmaz

Zorkirişçi, "Hayallerim bir süre sonra gerçek oldu. Aldığım zaman çok harabe ve çok kötü bir haldeydi. Bir şeyler başarmaya çalıştık ve burası 16 yataklı bir butik otel haline geldi. Buranın restorasyonu tam 40 ay sürdü. Bebekler bile 40 haftada doğarken burası 40 ay sürdü ve çok yordu. Bu süreçte çok engellere takıldık tescilli bir bina olduğu için çok sıkıntılı zamanlarımız oldu. Ama yine de belediye ve diğer kurumların destekleri ile rahat bir süreç olarak bitirdik" dedi.

Antepte 2 asırlık yeri definecilerden aldı Şimdiki hali inanılmaz

"GEÇMİŞTE SARNIÇ OLARAK KULLANILMIŞ"

Otel içerisinde bulunan mağaranın geçmişte sarnıç olarak kullanıldığını vurgulayan Zorkirişçi, "Mağaranın bilgisini ise bu evin sahiplerinden öğrendik. Geçmişine dair bahsettiler. Ondan dolayı bir uç bulduk ve yapmaya karar verdik. Açalım ne göreceğiz dedik. Açtık ve böyle güzel bir yeri turizme kazandırdık. Aslında geçmişte sarnıçmış burası sonradan kapatılmış. Bizde insan gücü ile 40 traktör enkaz çıkararak bu mağaraya ulaştık. Mağarayı kafe yapmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Antepte 2 asırlık yeri definecilerden aldı Şimdiki hali inanılmaz

"BÖLGENİN TAMAMEN MAĞARA OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Butik otel yapılan bölgenin tamamının alt kısmında mağara olduğunun söylendiğini belirten Zorkirişçi,"Bundan sonraki hedefimiz turizme güzel bir şey kazandırdığımız için artık insan kazanmak ve insan tanımak istiyoruz. Misafirlerimizi güzel ağırlamak ve iz bırakmak istiyoruz. Hedefimiz ticari kazançtan çok insanlar memnuniyet ile ayrılsın istiyoruz. Zamanla geliştirmek istiyorum. Zamana bırakmak lazım çünkü bu bölgenin altının tamamen mağara olduğu söylenir" diye konuştu.

Aynur Zorkirişçi, turizme kazandırılan binada Antep yemekleri ile misafirleri beklediğini söyledi.

Antepte 2 asırlık yeri definecilerden aldı Şimdiki hali inanılmaz

 

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