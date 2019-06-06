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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
06.06.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

"Antep peyniri" sınırları aşıyor

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"Antep peyniri" sınırları aşıyor

Dünyaca ünlü Gaziantep mutfağında kahvaltıların yanı sıra çeşitli yemek ve tatlılarda da kullanılan "Antep peyniri", kentteki bir süt firması tarafından kalite standartlarında üretilerek Suudi Arabistan'a ihraç edildi.

Dünyaca ünlü Gaziantep mutfağında kahvaltıların yanı sıra çeşitli yemek ve tatlılarda da kullanılan "Antep peyniri", kentteki bir süt firması tarafından kalite standartlarında üretilerek Suudi Arabistan'a ihraç edildi.

Irak, Katar ve Rusya ile ihracat konusunda görüşmelerini sürdüren firmanın hedefi, Gaziantepliler dışında pek bilinmeyen bu yöresel ürünü dünyaya tattırmak.

Erikce süt firması yöneticisi Hakan Satıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'de Şahinbey ilçesindeki çiftliklerinden ulusal firmalara süt tedarikiyle faaliyete başladıklarını söyledi.

Süt satışı yaparken 2015'te bir aile dostlarının kendilerinden çocuğu için temiz ve kaliteli süt talebinde bulunduğunu, bunun üzerine o kişiye çiftlikten her gün süt götürmeye başladığını anlatan Satıl, şöyle devam etti:

"Onlar beğenince etrafındaki aileler de süt istemeye başladı. 5 kiloyla başladığımız bu yolda şu anda günlük 8-10 ton işleyerek devam ediyoruz. 2016'da şirketleştik. Şu anda kapıya kadar çiğ süt ve ev yoğurdu servisi yapıyoruz. Gazianteplilerden çok güzel tepkiler aldık. Tamamen hijyenik ortamda ve veteriner hekim kontrolünde üretilip paketlenmesini çok beğendiler."

Gaziantep'te "Neden ulusal boyutta bir süt firması yok?" sorusunun cevabını vermek için yola çıktıklarını, bu yolda da hızla ilerlediklerini aktaran Satıl, süt ve yoğurt üretiminin ardından son olarak Gaziantep'in tescilli lezzeti "Antep peyniri"ni de yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

Satıl, Antep peynirinin geçmişten bu yana sadece belli aylarda az olarak nitelendirilebilecek miktarlarda üretildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sütün, yoğurdun yanında 'Antep peyniri' de yapalım istedik. Küçük miktarlarda butik olarak üretmeye başladık. Küçük kazanlarda yapıyorduk, tüketicilerimiz çok beğenince işi büyütmeye karar verdik ve tonajlı rakamlara çıktık. Antep'te tüketim güzel, beğenilmeye de başlandı, devam ediyor. Bir Suudi Arabistan vatandaşı dostumuza biz bu peynirden verdik. Orada, sektörden birileri de bizim peyniri tatmış. Allah nasip etti Suudi Arabistan'a Antep peyniri ihracatı yaptık. Bir konteyner yolladık. Orada Antep peyniri biliyorlarmış, sevdiler de. İstanbul'da bazı firmalarla görüştük, büyük bir market zinciriyle görüşmelerimiz sürüyor. Antep peyniri, şirden mayasından yapılan bir ürün yani hayvanın kendi kursağında oluşmuş bir maya ve bu enzimle çalışıyor. Antep peyniri kendi suyunda haşlanır, lezzeti oradan geliyor."

"İSTANBUL VE ANKARA PAZARLARINI HEDEFLİYORUZ"

Satıl, Gaziantep geneline peynir satışı yaptıklarını, günlük 3-3,5 ton sütten peynir yaptıklarını, üretimlerinin bazı dönemlerde 7 tona kadar çıktığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yurt içinde İstanbul ve Ankara pazarlarını hedefliyoruz. Yurt dışında ise Suudi Arabistan'ın yanı sıra Rusya ve Irak ile görüşmelerimiz sürüyor. Onlar bunu köy tipi peynir olarak yiyorlar. Bizim peyniri de çok beğendiler. Katar'a götürdük, çok iyi karşılandık, çok sevdiler. İnşallah Antep peynirini Antep'in dışına çıkaracağız. Bir Fransız, bir İtalyan gibi gastronomi kentinden, kentin ismiyle anılan bir ürün çıkarmış olacağız."

Antep peynirinin normalde mart-haziran aylarında bulunduğunu, insanların da ona göre yıllık peynirlerini alıp evlerinde sakladıklarını dile getiren Satıl, şu an üretimi yılın tamamına yaydıklarını, istenildiği zaman taze peynirin bulunabileceğini sözlerine ekledi. 

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