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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
13.04.2018 - 12:20, Son Güncelleme:

Antep fıstığını "çıtlatma" makinesi ihraç yolunda

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Antep fıstığını "çıtlatma" makinesi ihraç yolunda

Gaziantep'te 11 yaşında çırak olarak atıldığı iş hayatında, azmi ve gayretiyle kendi firmasını kuran iş adamı Kemal Özer, 6 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından ürettiği Antep fıstığı çıtlatma makinesini yurt dışına ihraç etmeye hazırlanıyor.

Gaziantep'te 11 yaşında çırak olarak atıldığı iş hayatında, azmi ve gayretiyle kendi firmasını kuran iş adamı Kemal Özer, uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürettiği ve patentini aldığı fıstık çıtlatma makinesini, kopyalanmaması için gözü gibi koruyor.

Parçalarını Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde özel olarak ürettiren Özer, makinenin montajını ise rakiplerinin kopyalamaması için fabrikasında sadece belirli kişilerin girmesine izin verdiği özel bölümde yaptırıyor.

Antep fıstığını çıtlatma makinesi ihraç yolunda

Şu ana kadar çoğu Gaziantep'te olmak üzere 29 tesis kuran, kurduğu makinelerin de içinin açılmaması için anahtarlarını fabrika sahiplerine bile vermeyen Özer, makinesinin yurt dışına ihracı için İran, İtalya ve İspanya'da firmalarla görüşüyor.

Özer Mühendislik ve Makine AŞ'nin sahibi Kemal Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokulu bitirdikten sonra sanayide çırak olarak çalışmaya başladığını, 1997 yılında da kendi firmasını kurarak çeşitli makineler üretmeye başladığını söyledi.

Antep fıstığını çıtlatma makinesi ihraç yolunda

Her zaman piyasada olmayan şeyleri üretmeye, kimsenin yapmadığını yapmaya çalıştığını anlatan Özer, "100 metrekarelik atölyede tek başıma çalışıyordum. Şimdi yanımda 45-50 kişi çalışıyor. Antep fıstığının çıtlamayanları, uzun yıllar boyunca mahalle aralarında kadınlar tarafından çekiçlerle tek tek kırılırdı. Biz yaklaşık 6 yıl süren Ar-Ge'nin ardından ilk kez fıstık çıtlatma makinesini ürettik. Şu anda bu makinenin benzeri yok. Devletten de hiçbir destek almadık. Faydalı model patentini de aldık." diye konuştu.

Antep fıstığını çıtlatma makinesi ihraç yolunda

İRAN VE İSPANYA'DAN TALEP VAR

Özer, çiftçi bir aileden geldiği için her zaman Antep fıstığının çıtlatma sorununu çözmeyi hayal ettiğini dile getirerek "Bunu da başardım. 5 yıl öncesine kadar büyük bir sorun olan fıstık çıtlatmayı çözüme kavuşturduk. Bu sorun çözülünce fıstığın ihracatı da arttı.Şu ana kadar 28 tesis kurduk." dedi.

Makinesinin her ne kadar patentini alsa da kopyalanmasını önlemek için özel önlemler aldığını anlatan Özer, şunları kaydetti:
"Makinenin kopyalanmasını önlemek için özel bir oda oluşturdum. Parçalarını Türkiye'nin değişik yerlerinde ürettirip özel odada montajını yapıyoruz. Buraya benim belirlediğim kişiler haricinde kimse giremiyor. Makineyi satarken de sözleşmeye anahtarların bizde kalacağına dair bir madde koyuyoruz. Sattığımız işletmeler de makinenin içini açamıyorlar. Kopyacılara karşı böyle bir sistem geliştirdik. Bizim bu makine sayesinde fıstıkçıların yüzü güldü. Eskiden haftalarca süren işlem bugün bir saatte yapılıyor. Makinelerimiz günlük 5-10 ton fıstığı işleyebiliyor. Şu anda İspanya'dan, İran'dan, İtalya'dan talepler var ama biz önceliği Antep sanayisine verdik. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Geçen hafta İran'dan ve İspanya'dan alım yapmak isteyen firmalar geldi. Yıl sonunda inşallah yurt dışına da açılacağız."

Antep fıstığını çıtlatma makinesi ihraç yolunda

 

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