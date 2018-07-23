Antalya’ya havadan günde 72 bin turist

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
DHA
23.07.2018 - 11:35, Son Güncelleme:

Antalya’ya havadan günde 72 bin turist

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Antalya’ya havadan günde 72 bin turist

TURİZMDE bu yıl tüm zamanların rekorunu kıran Antalya’ya 20 Temmuz itibariyle gelen turist sayısı 6 milyon 199 bine yükseldi. Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısı ortalaması da günlük 72 bine çıktı.

ANTALYA Valiliği, 20 Temmuz itibariyle Antalya’ya havalimanları aracılığıyla gelen turist rakamlarını açıkladı. 1 Ocak’tan 20 Temmuz’a kadarki sürede Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla kente toplam 6 milyon 199 bin 361 turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısındaki artış oranı yüzde 34 olurken, rakam olarak da 1 milyon 572 bin kişi arttı

TÜM YILLARI GERİDE BIRAKTI

 20 Temmuz itibariyle, turizmde en iyi yıl olan 2014’ün aynı dönemine göre yüzde 4.4’lük oranla 269 bin turist artışı gerçekleşti. 2015 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 11’lik oran ve 703 bin kişi artışı gerçekleştiren kent, turizmde yaşadığı en kötü yıl olan 2016’nın aynı dönemine göre de yüzde 53 artış oranıyla 3 milyon 284 bin kişi daha fazla turist ağırladı.

TEMMUZ 2 MİLYONA KOŞUYOR

Bu yıl Antalya’ya gelen 6 milyon 199 bin 361 turistin, 6 milyon 36 bin 889’u Antalya Havalimanı’na indi. Gazipaşa Havalimanı’na ise 162 bin 472 turist indi. Bu yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasında toplam 1 milyon 445 bin 709 turist gelirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22’lik artış yaşandı. Temmuz ayının 20 günlük döneminde iki havalimanına gelen günlük turist ortalaması ise 72 bin 285 oldu. Bu yıl 81 bin 205 kişinin geldiği 14 Temmuz, en çok turistin geldiği gün oldu.

 

 

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