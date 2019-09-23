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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.09.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Antalya'ya gelen Rus turistte yüzde 14'lük artış var

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Antalya'ya gelen Rus turistte yüzde 14'lük artış var

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'ya gelen Rus turist sayısının 16 Eylül itibarıyla 4 milyon 300 bini geçtiğini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14'lük bir artış yaşandığını söyledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Rusya Antalya Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve beraberindeki heyetin ziyaretinde, Rusların kendi ülkelerinin dışında en fazla ziyaret ettikleri kentin Antalya olduğunu, bu durumdan memnuniyet duyduklarını ifade etti. 

Her yıl belli oranda Rus turist sayısında artış yaşandığını aktaran Karaloğlu, "Geçen sene Antalya 4 milyon 803 bin Rus turist ağırlamıştı, bu yıl bu rakam, 16 Eylül itibarıyla 4 milyon 300 bini geçti. Yüzde 14'lük bir artışımız var, bu oran devam ederse 5-5,5 milyon civarında Rus misafiri ağırlamış olacağız." dedi.

Antalya'da Rusların sadece turist olarak da bulunmadıklarını, yerlemiş Rus vatandaşların da olduğunu anlatan Karaloğlu, Türk vatandaşı olan Rus kökenli insanların da bulunduğunu belirtti. Bu durumun Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin gelişmesine de katkı sağladığına işaret eden Karaloğlu, "Rusya ile olan ilişkilerimizi çeşitlendirmek istiyoruz, kültür, sanatsal alanda da geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Karaloğlu, Moskova'da Türkiye Festivali düzenlediklerine değinerek, bunun da güzel bir etkinlik olduğunu, Antalya'da da bir Rusya Festivali düzenlenebileceğini kaydetti.

"RUSYA İLE TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE ANTALYA'NIN KATKISI BÜYÜK"

Rusya Büyükelçisi Yerhov da Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde Antalya'nın önemli katkısı bulunduğunu söyledi. Milyonlarca turistin Antalya'ya geldiğini, Türk misafirperverliği içinde ağırlandığını dile getiren Yerhov, bu durumdan kendilerinin de memnun olduğunu ifade etti.

Moskova'da yapılan Türkiye Festivali'nin de çok başarılı olduğuna işaret eden Yerhov, "Yakın gelecekte Bodrum'da Gastronomi Festivali başlayacak. Rus-Türk ilişkilerinin diğer bir unsuru olacak. Bu yıl antrenmanlarını Bodrum'da yapsınlar, gelecek yıl Antalya'da da yapılır." değerlendirmesinde bulundu.

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