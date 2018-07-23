Antalyalı tekstil devi hacizlere karşı korumaya alındı
Otel tekstil ürünleri üreticisi Efecan Tekstil yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca mahkemeye başvurdu. Hacizlere karşı koruma talep eden şirkete tedbir kararı verildi, iki kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atandı.
OTEL tekstil ürünleri üreticisi Efecan Tekstil ve Otel Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mali sorunlarından dolayı Serik 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne konkordato davası açtı.
Geçen 17 Temmuz'da alınan kararla, şirkete Mehmet Cüneyt Güzel ve Nuray Öz'ü kayyum olarak atama kararı veren mahkeme, davanın duruşması için ise 4 Ekim’e gün verdi.
20 YILA YAKINDIR SEKTÖRDE
Dalkılıç ailesinin sahibi olduğu şirket, 2000 yılında, turizm sektöründe otel tekstil ürünleri üreterek faaliyete başladı. Otel Tekstil üretiminde önemli bir yeri olan firma, turizm ve farklı sektördeki firmalara hizmet vermekte. Firma, ürünlerini iç piyasanın yanı sıra, yurtdışına da ihraç ediyor. Efecan Group bünyesindeki Dalkılıç Ailesi’ne ait şirket, otellere yönelik çamaşırhane hizmeti de veriyor.
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