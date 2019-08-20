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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.08.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Antalya'dan Ukrayna'ya avokado ihracatı

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Antalya'dan Ukrayna'ya avokado ihracatı

Alanya ilçesinde bu yıl hasadı yapılan ilk avokadolardan 15 bini Ukrayna'ya ihraç edildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinden Ukrayna'ya bu yılın ilk avokado ihracatı gerçekleştirildi. Alanya'da bu yıl hasadı yapılan ilk avokadolardan 15 bini Ukrayna'ya gönderildi.

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sezon Polonya'dan sonra Ukrayna'ya avokado ihracatı yaptıklarını söyledi.

Ukrayna'nın alıştıkları bir pazar olduğunu belirten Sevilgen, "Ukrayna geçtiğimiz yıl en iyi pazarımızdı. Bu yıl da ihracata devam ediyoruz. İlk etapta 15 bin avokado gönderiyoruz. İlerleyen günlerde yaklaşık 300 bin avokado daha göndereceğiz." dedi.

Alanya'da üretilen avokadoya Libya'dan da talepler geldiğini aktaran Sevilgen, bu sezonun ürünleri için Romanya, Ukrayna, Gürcistan, İsveç ve Hollanda'daki firmalarla görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Sevilgen, avokado üretiminin talebe göre yetersiz olduğuna dikkati çekti. İlçede 30 milyon civarında olan avokado üretiminin geçen yıl 40 milyona yükseldiğini kaydeden Sevilgen, "Talebin fazla olması Alanya avokadosunun kalitesinden kaynaklanıyor. Bu yılki hedefimiz 50 milyon avokado üretmek. 100 milyon avokado üretsek de yetersiz olacak, 200 milyon üretmemiz gerekiyor. İlçemizdeki avokado üretimini artırmak için çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'ya avokado gönderen firmanın yetkilisi Okan Gökten ise yurt dışına avokado dışında başka meyve ve sebze çeşitleri de ihraç ettiklerini belirtti. 

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