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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
18.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Antalya’da tropikal servet!

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Antalya’da tropikal servet!

Antalya’nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde ürün çeşitlendirilmesi amacıyla avokadonun ardından üretimine geçilen mango da üreticinin yüzünü güldürmeye başladı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre tropikal meyve yetiştiriciliğinin son yıllarda arttığı Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde, muz ve avokadonun önemli bir ticari değere ulaşması, çiftçileri bir başka tropikal ürün olan mangoya yönlendirdi. Tanesi 50 liraya kadar alıcı bulan mangoya bölgedeki yabancılar kadar yerli halk da ilgi gösteriyor. Lezzeti ve aroması daha iyi olduğu için ithaline göre daha çok tercih edilen yerli mangonun üretim alanı da her geçen yıl artıyor.

YILDA 5 MİLYON LİRA

100 dönümlük bir tarlaya 5 bin adet mango fidanı dikilebildiğine dikkat çeken uzmanlar 5 yıl içinde bugünkü fiyatlarla yıllık 5 milyon liraya yakın gelir elde etmenin mümkün olduğu görüşünde. Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada köyünde çiftçilikle uğraşan Hamdi Tekin 7 yaşındaki 12 adet mango ağacından 2 bin adet mango hasat ettiğine dikkat çekerek, “Ağustos-kasım ayları arasında 2 bin adet mango satışından yaklaşık 45 bin lira gelir elde ettim. Mango üretimi bölgemiz için uygun ve ürün diğer meyvelere nazaran önemli bir alternatif. Tüm çiftçilere konuyu araştırmalarını, mango ekimi yapmalarını tavsiye ederim” dedi.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de ilçelerinde, ekonomik değeri yüksek mango meyvesine ilginin arttığını söyledi. Deneme üretimlerinde iyi sonuçlar alındığını vurgulayan Göktepe, "Alanya'da şu ana kadar 220 üreticiye fidan desteği verdik. Mango üretim alanı da son iki yılda 150 dekara ulaştı. Bu ürün, yeni olması nedeniyle tam olarak istenilen ekonomik değere ulaşmadı. Ancak son iki yıldır çok fazla ilgi var. Soğuk havaya daha dayanıklı. Ekilen alanlardan ürün alınmasıyla ekonomiye katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi. Antalya Gazipaşa’da faaliyet gösteren Çelik Fidancılık’ta 2 yaşındaki bir mango fidanın 225 TL’ye satıldığı, bir yıl sonra meyve verdiği ifade ediliyor. Mango ekiminin Datça Yarımadası’ndan Hatay Samandağı’na kadar olan bölgede deniz seviyesinden 350 metreye kadar yükseklikte yapılabildiğine ve soğuğa karşı dayanıklı olduğuna da dikkat çekiliyor.

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