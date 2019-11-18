Antalya’da tropikal servet!
Antalya’nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde ürün çeşitlendirilmesi amacıyla avokadonun ardından üretimine geçilen mango da üreticinin yüzünü güldürmeye başladı.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre tropikal meyve yetiştiriciliğinin son yıllarda arttığı Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde, muz ve avokadonun önemli bir ticari değere ulaşması, çiftçileri bir başka tropikal ürün olan mangoya yönlendirdi. Tanesi 50 liraya kadar alıcı bulan mangoya bölgedeki yabancılar kadar yerli halk da ilgi gösteriyor. Lezzeti ve aroması daha iyi olduğu için ithaline göre daha çok tercih edilen yerli mangonun üretim alanı da her geçen yıl artıyor.
YILDA 5 MİLYON LİRA
100 dönümlük bir tarlaya 5 bin adet mango fidanı dikilebildiğine dikkat çeken uzmanlar 5 yıl içinde bugünkü fiyatlarla yıllık 5 milyon liraya yakın gelir elde etmenin mümkün olduğu görüşünde. Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada köyünde çiftçilikle uğraşan Hamdi Tekin 7 yaşındaki 12 adet mango ağacından 2 bin adet mango hasat ettiğine dikkat çekerek, “Ağustos-kasım ayları arasında 2 bin adet mango satışından yaklaşık 45 bin lira gelir elde ettim. Mango üretimi bölgemiz için uygun ve ürün diğer meyvelere nazaran önemli bir alternatif. Tüm çiftçilere konuyu araştırmalarını, mango ekimi yapmalarını tavsiye ederim” dedi.
Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de ilçelerinde, ekonomik değeri yüksek mango meyvesine ilginin arttığını söyledi. Deneme üretimlerinde iyi sonuçlar alındığını vurgulayan Göktepe, "Alanya'da şu ana kadar 220 üreticiye fidan desteği verdik. Mango üretim alanı da son iki yılda 150 dekara ulaştı. Bu ürün, yeni olması nedeniyle tam olarak istenilen ekonomik değere ulaşmadı. Ancak son iki yıldır çok fazla ilgi var. Soğuk havaya daha dayanıklı. Ekilen alanlardan ürün alınmasıyla ekonomiye katkı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi. Antalya Gazipaşa’da faaliyet gösteren Çelik Fidancılık’ta 2 yaşındaki bir mango fidanın 225 TL’ye satıldığı, bir yıl sonra meyve verdiği ifade ediliyor. Mango ekiminin Datça Yarımadası’ndan Hatay Samandağı’na kadar olan bölgede deniz seviyesinden 350 metreye kadar yükseklikte yapılabildiğine ve soğuğa karşı dayanıklı olduğuna da dikkat çekiliyor.
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