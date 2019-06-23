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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
23.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Antalya’da teslimler aralıkta

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Antalya’da teslimler aralıkta

SUR Yapı’nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirdiği 19 bin bağımsız bölümden oluşan Antalya Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

23 kule vinç ve 1500’ün üzerinde işçinin çalıştığı projede bugüne kadar 800 bin metrekare imalat gerçekleştirildi. 93 bloktan oluşan ilk etabın kaba inşaatı tamamlandı. Kaba inşaatın yanı sıra ince işler devam ediyor. İkinci etap olan Sur Cadde’nin de kaba inşaatı yüzde 70 seviyesine gelirken 3’üncü etap Turkuaz’da ise temel seviyesinin üzerine çıkıldı. Türkiye ekonomisine bugüne kadar 1.2 milyar TL katkı sağlayan projede 2019 yılının aralık ayında teslimlerin başlaması planlanıyor.

Tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağı projenin kendi hastaneleri, okulları, spor alanları, kültür alanları, camileri, alışveriş merkezi, alışveriş caddesi ve şehir parkı olacak. Park etabı içerisinde yer alacak 157 bin metrekare yeşil alan ise Antalya’nın en büyük şehir parkı olacak. Proje, 1.3 kilometre uzunluğundaki caddesiyle de dikkat çekiyor.

BİR YIL SONRA ÖDEME

Sur Yapı, vatandaşlara tasarruflarına dokunmadan bir yıl sonra ödemeye başlayacakları cazip fırsatlar sunuluyor. Projeden konut alanlar, ilk seneyi taksitsiz, peşinatsız, ara ödemesiz geçirebilecek. Konut alıcıları, daire bedelinin yüzde 50’lik kısmı için 1.25 vade oranında banka kredisi kullanacak ve ilk yıl ödeme yapmayacak. Bir yılın sonunda, 108 ay boyunca kredi taksitleri ödenecek. Daire bedelinin kalan yüzde 50’lik kısmı için ise birinci ve ikinci yıl yüzde 25’lik iki ara ödeme yapılacak. Tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 15 indirim uygulanacak.

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