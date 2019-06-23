Antalya’da teslimler aralıkta
SUR Yapı’nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirdiği 19 bin bağımsız bölümden oluşan Antalya Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.
23 kule vinç ve 1500’ün üzerinde işçinin çalıştığı projede bugüne kadar 800 bin metrekare imalat gerçekleştirildi. 93 bloktan oluşan ilk etabın kaba inşaatı tamamlandı. Kaba inşaatın yanı sıra ince işler devam ediyor. İkinci etap olan Sur Cadde’nin de kaba inşaatı yüzde 70 seviyesine gelirken 3’üncü etap Turkuaz’da ise temel seviyesinin üzerine çıkıldı. Türkiye ekonomisine bugüne kadar 1.2 milyar TL katkı sağlayan projede 2019 yılının aralık ayında teslimlerin başlaması planlanıyor.
Tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağı projenin kendi hastaneleri, okulları, spor alanları, kültür alanları, camileri, alışveriş merkezi, alışveriş caddesi ve şehir parkı olacak. Park etabı içerisinde yer alacak 157 bin metrekare yeşil alan ise Antalya’nın en büyük şehir parkı olacak. Proje, 1.3 kilometre uzunluğundaki caddesiyle de dikkat çekiyor.
BİR YIL SONRA ÖDEME
Sur Yapı, vatandaşlara tasarruflarına dokunmadan bir yıl sonra ödemeye başlayacakları cazip fırsatlar sunuluyor. Projeden konut alanlar, ilk seneyi taksitsiz, peşinatsız, ara ödemesiz geçirebilecek. Konut alıcıları, daire bedelinin yüzde 50’lik kısmı için 1.25 vade oranında banka kredisi kullanacak ve ilk yıl ödeme yapmayacak. Bir yılın sonunda, 108 ay boyunca kredi taksitleri ödenecek. Daire bedelinin kalan yüzde 50’lik kısmı için ise birinci ve ikinci yıl yüzde 25’lik iki ara ödeme yapılacak. Tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 15 indirim uygulanacak.
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