Antalya'da otel yenileme ticaret hacmi 4 milyar dolara ulaştı

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, son yıllarda turist profilinde ve müşteri taleplerinde değişimler yaşandığını söyledi. Müşterilerin artık daha yüksek, temalı, öykülü tesisleri tercih ettiğini anlatan Ayık, Antalya bölgesinde yaklaşık 600 bin yatak kapasitesi bulunduğunu, bu rakamın da çok ciddi olduğunu kaydetti. Antalya bölgesindeki otellerin yarından fazlasının en az 15 yaş ve üzeri olduğuna dikkat çeken Ayık, “Bu rakam renovasyon yapacak oteller için çok ciddi bir rakam. 15 yılı aşmış otellerde artık renovasyon zamanı gelmiş demektir. " dedi.

Turizmin lokomotifi Antalya

Türk turizminin lokomotifi Antalya'ya ise 2019 yılının ilk yarısında turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artış ile 5 milyon 591 bin 996 olarak gerçekleşti.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 8 Temmuz 2019 verilerine göre, Türkiye'de bakanlık işletme belgeli 3 bin 964, yatırım belgeli tesis sayısı da 895 olmak üzere toplam 4 bin 859 tesis bulunuyor. Bu tesislerde 466 bin 186'sı işletme belgeli, 96 bin 56'sı da yatırım belgeli olmak üzere toplam 562 bin 542 oda yer alıyor. Böylece Türk turizmi 977 bin 571'i işletme belgeli, 204 bin 946'sı da yatırım belgeli olmak üzere toplam 1 milyon 182 bin 517 yatak gücüne ulaştı.

Çevreye duyarlı tesis

Türkiye'de çevreye duyarlı tesis açısından bakıldığında da 478 adet işletme belgeli işletme faaliyet gösteriyor. İşletme Belgeli oda sayısı 144 bin 314, İşletme Belgeli Yatak Sayısı ise 308 bin 307 olarak kayıtlara geçti.

Antalya tek başına önde

Türk Rivierası olarak da nitelenen Antalya'da 91'i yatırım belgeli, 788'i de işletme belgeli olmak üzere toplam 879 turistik tesis bulunuyor. Bu tesislerden 209 bin 919'u işletme belgeli, 19 bin 468'i yatırım belgeli olmak üzere toplam 229 bin 387 oda yer alıyor. Yine Antalya ve ilçelerinde işletme belgeli yatak sayısı 452 bin 481, yatırım belgeli de 41 bin 473 olmak üzere toplam 493 bin 954 yatak ile Türk turizminin lokomotifi oldu.

Otellerin yarısı 15 yaşın üzerinde

Türkiye'nin 'Bacasız Sanayi” dediği turizm sektörü 1983'den sonra sağlanan desteklerle büyüdü ve Dünya turizm sektöründe bugünlerde ilk sıralarda yerini aldı. Otel sayısı bu süre içinde en üst seviyeye gelerek bugünkü duruma ulaştı. Antalya'da Dünya standartlarının üzerinde hizmet veren konaklama tesislerinin yarısı ise en az 15 ve daha yukarı yaşlarda bulunuyor.Teknolojinin gelişmesiyle birlikte müşterilerin de talepleri değişmeye başladı. Oteller de müşterilerin taleplerine göre tesislerini geliştiriyor, yeniden dizayn ediyor. Yeni yeni temalı ve daha çevreci oteller ve tesisler yapılıyor.

Osman Ayık: "15 yılı aşmış otellerde renovasyon zamanı gelmiş demektir"

Başta yapı, boya malzeme gibi alanlarda durgunluk yaşayan inşaat sektörü, rekor üzerine rekor kıran turizmde tahmini 4 milyar dolarlık ticari hacmine ulaşan yenileme ve değişim yapmak isteyen otellere gözünü dikti. Türkiye otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, son yıllarda turist profilinde ve müşteri taleplerinde değişimler yaşandığını söyledi. Müşterilerin artık daha yüksek, temalı, öykülü tesisleri tercih ettiğini anlatan Ayık, Antalya bölgesinde yaklaşık 600 bin yatak kapasitesi bulunduğunu, bu rakamın da çok ciddi olduğunu kaydetti. Antalya bölgesindeki otellerin yarından fazlasının en az 15 yaş ve üzeri olduğuna dikkat çeken Ayık, “Bu rakam renovasyon yapacak oteller için çok ciddi bir rakam. 15 yılı aşmış otellerde artık renovasyon zamanı gelmiş demektir. Ancak bu alanda da sıkıntılar yaşanıyor” dedi.

Bin kapasiteli bir otel renovasyonda bir oda maliyetinin 30-40 bin dolara mal olduğunu anlatan TÜROFED Başkanı Osman Ayık, şöyle devam etti. “Orta düzey bir oda renovasyonu ise en az 15 bin dolar maliyete ulaşabilir. Bin yataklı bir otel renovasyonu en az 10 -15 milyon doları aşar. Tamam, turizmde sayılar iyi gidiyor ama bu renovasyonu hangi kaynakla yapacaksınız. Sektörde ciddi sıkıntılar var. Krizden yeni çıkmaya başladık. Anca nefes almaya başladık. Sektörde bir belirsizlik var. Tüketici talepleri de değişiyor bu arada... İstek ve beklentiler farklı. Ürün yapısına ve ürün kompozisyonlarına dikkat etmek gerekir. Büyük ölçekli işletmelerin sıkıntıları artıyor. Hem pazarlama hem de tüketici talep ve beklentileri açısından zor bir süreç.”

Otel yapıları yenileme pazarında beklenti yüksek

Öte yandan hem turizm sektör yatırımcıları, hem mimarlık şirketleri ve tasarımcılar ile yapı elemanları sektörü Kasım ayında Antalya'da Yapex İş Platformları'nda bir araya gelecek. Akdeniz Tanıtım A.Ş tarafından düzenlenen Yapex Restorasyon- Kültür Mirası ve Koruma Fuarı 6-8 Kasım 2019 tarihlerinde, Otel Yapıları, Tasarım, Yenileme Fuarı ve İş Platformu (InnDESIGN) 13-16 Kasım 2019 ile İnşaat ve Mimarlık Fuarı ve İş Platformu (YapexBUSINESS) ise 27-30 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek. Akdeniz Tanıtım A.Ş Genel Müdürü Fatih Onkar , tasarım, proje, inovasyon ve yeni malzemeleri YAPEX İş Platformlarında yatırımcılarla buluşturacaklarını söyledi.

Yepyeni bir konseptle, yeni fuar ve etkinlik mekanında sektöre inovatif, sürdürülebilir ve teknolojik bir bilgi ve ticaret platformu hazırladıklarını belirten Fatih Onkar, “Özellikle turizm sektörünün yenileme ihtiyaçlarına hitap etmekte olan “InnDesign Otel Yapıları Tasarım ve Yenileme İş Platformu” 13-16 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya kent merkezindeki Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak. Fuar, sempozyum, panel, teknik sunumlar gibi bir çok etkinlikle otel yatırımcılarına yeni tasarım trendleri ile ilgili son gelişmeleri aktarılacak” dedi.

'YAPEX organizasyonlarının artık daha yenilikçi, inovatif bir yaklaşım ortaya koyduğunu anlatan Onkar, şöyle devam etti. “YAPEX İş Platformları profesyonellerin buluşması noktası ve "İş Geliştirme" merkezi olmaya başladı. Her biri seçkin firmalardan oluşan katılımcılar ve hedefledikleri nitelikli profesyonel ziyaretçiler için düzenlenen bu iş platformları dinamik bir pazarda sektörlere iş geliştirme ortamı sağlayacak. Otel yapıları yenileme pazarında beklenti yüksek.-Yapı sektöründe pazar gelişme şansı en yüksek bölge ise Akdeniz. Turizmde üst üste rekorların kırıldığı 2018-2019 sezonları sonrası büyük bir yenileme ve revize yatırımlar bekleniyor. Profesyonel katılımcı ve sektör profesyonelleri açık olarak kent merkezinde 13-16 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlenecek olan Otel Yapıları Tasarım ve Yenileme İş Platformu (Inndesign) hedef odaklı buluşmayı sağlıyor.”