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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.04.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Antalya'da karpuz hasadı "gecikmeli" başladı

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Antalya'da karpuz hasadı "gecikmeli" başladı

Yılda ortalama 500 bin ton karpuzun üretildiği Antalya'da hasat, hava şartlarından dolayı yaklaşık 10 gün gecikmeli başladı.

Yaz mevsiminde sofraların vazgeçilmezlerinden karpuzun hasadı, Antalya'nın Serik ilçesinde "gecikmeli" olarak başladı.

Ocak ayının ortalarında örtü altında ekilen karpuz, nisan ayı ortalarından itibaren hasat edilirken, bu sezon hava şartlarından dolayı yaklaşık 10 gün gecikmeli başladı. Hasadın mayıs sonuna kadar süreceği belirtildi. 

Ağırlığı 5-10 kilo arasında değişen bir karpuz, şu anda kilogramı 3-3,5 liradan tüccara satılıyor. 

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu "erkenci karpuz" olarak bilinen örtü altı üretim karpuzun hasadına başlandığını söyledi. 

Sadece Serik'te yaklaşık 4 bin dönümlük alanda 30 bin ton örtü altı karpuz üretimi gerçekleştirildiğini dile getiren Çömezoğlu, "Geçen yıl Antalya genelinde 10 bin dönüm örtü altı karpuz serasından 65 bin ton üretim yapıldı. Açık alandaki üretimle Antalya genelindeki karpuz rekoltesi yaklaşık 500 bin tonu buluyor." dedi. 
Çömezoğlu, hem rekoltenin hem de fiyatların üreticiyi sevindirdiğini vurguladı. 

Serik Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yavuz da ilk hasadı Antalya'da başlayan karpuzun Türkiye'nin her yerine gönderildiğini kaydetti. 

İlçede kurulu seralardaki karpuz üreticilerinden Hüseyin Demir, bu sezon hava şartlarının ürünün olgunlaşma sürecini geciktirdiğini söyledi. 

"VERİMDEN VE FİYATLARDAN ÇOK MEMNUNUZ"

Yağışlı geçen havaların karpuzun yetişmesine pek fırsat vermediğini belirten Demir, "Havalar kapalı gitmeyip çok yağmur yağmasaydı hasadımız bundan 10-12 gün daha erken olabilirdi. Yine de verimden çok memnunuz. İlk kırımda dönümde 3,5-4 ton arasında karpuz topladık. Karpuz piyasada 3,5 liraya kadar alıcı bulmaya başladı. Son birkaç gündür hasat devam ettiği için fiyatlar 3 liraya kadar geriledi." dedi. 

Gübre ve ilaç fiyatlarındaki artışa rağmen karpuz fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini kaydeden Demir, hasadın mayıs sonuna kadar süreceğini ifade etti. 
Üretici Emrah Yılmaz da karpuzun çok zor bir üretim aşaması olduğunu belirtti. 

Fideleri 15 Ocak'ta ekmeye başladıklarını söyleyen Yılmaz, "Fidelerin üşümemesi için üzerlerini tül ve naylonla örtüyoruz. Hava çok soğuk olursa seralarda soba yakıyoruz. Bu sene birkaç defa soba yakmak zorunda kaldık. Sulama, gübreleme ve ilaçlaması da üreticiyi uğraştırıyor. Bu zorlu aşamalardan sonra ilk hasadımızı gerçekleştiriyoruz. İkinci hasada da bakacağız. Emeğimizin karşılığını çok şükür aldık. Şu anda işler güzel gidiyor." diye konuştu. 

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