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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
07.01.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Antalya'da çiftçi serada sabahladı

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Antalya'da çiftçi serada sabahladı

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan soğuk hava Antalya’da çiftçiyi gece saatlerinde seferber etti. Sıcaklığın 2 derece kadar düşmesi üzerine çiftçiler, sobalarını yakarak ’don nöbeti’ tuttu.

YURDU etkisi altına alan soğuk ve karlı hava Antalya’da dün geceden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kuzeyden gelen soğuk havanın etkisi altında kalan Antalya’nın Aksu ilçesinde çiftçiler, örtü altında yetiştirdikleri ürünlerin donmaması için ’don’ nöbeti tuttu.

Hava sıcaklığının gece 2 dereceye kadar düştüğü Aksu’da çiftçiler, seralarda ürettikleri sebzelerin dondan zarar görmemesi için çaba gösteriyor. Çiftçiler seralarının önüne önceden stokladıkları kömürleri ve odunları gece saatlerinde el arabası yardımıyla seraların içine taşıdı. 1 dönüm alana yaklaşık 3-4 soba yakan çiftçiler sobalarının sönmemesi için sabaha kadar don nöbeti tuttu. Akşam saat 18.00 gibi başlayan don nöbeti sabah 07.00 gibi son buluyor. Çiftçiler bu süre zarfında soba başında mangalda et pişirip yiyorlar.

Antalyada çiftçi serada sabahladı

Aksu Üretici Birliği Başkanı Turan Şahin, "Gece hangi saatte don olacağı belli olmaz. Bunun için hava karardığı zaman seralarımız başında bekliyoruz. Akşam saat 18.00’den sabah 07.00’ye kadar nöbet tutuyoruz. Seranın içerisini 6 derecede tutmaya çalışıyoruz. Bir dönüm alanda ortalama 2-3 soba yakıyoruz. Bir günde 300 kiloya yakın odun 150 kilogram kadar da kömür yakıyoruz. Geçen yıl don olayı çok az oldu. Bu yıl biraz daha fazla olmasını bekliyoruz. Bu yıl havalar daha soğuk geçecek" dedi.

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