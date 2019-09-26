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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.09.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Antalya'da 19 yılda 428 lüks yat denizle buluştu

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Antalya'da 19 yılda 428 lüks yat denizle buluştu

Lüks yat üretiminde adından söz ettiren Antalya Serbest Bölge'de 19 yılda satış değeri toplam 1 milyar 125 milyon dolar olan 428 lüks yat mavi sulara indirildi. Bu yılın 8 ayında ise toplam 50,5 milyon dolar değerinde 34 yat sahiplerine teslim edildi.

İtalya'dan İngiltere'ye, ABD'den Rusya'ya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar dünyanın her yerinden lüks yat siparişi alan Antalya Serbest Bölge'de, 19 yılda satış değeri toplam 1 milyar 125 milyon dolar olan 428 lüks yat üretildi. Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, AA muhabirine, yat imalatına 2000 yılında başladıklarını söyledi.

Bölgedeki 87 firmanın 48'inin yat sektörüne ait olduğunu anlatan Gürses, ilk yıllarda 30 metreye kadar yat üretimi yapıldığını, ancak yıllar geçtikçe yat boylarının arttığını bildirdi. Şu anda kapasitenin 50 metre olduğunu aktaran Gürses, bugün 63 metreye kadar yat üretilebildiğini kaydetti.

Yat boyları arttıkça oluşturdukları katma değerin de arttığına işaret eden Gürses, ülke ekonomisinin de paralel olarak bu artıştan etkilendiğini ifade etti. Bölgede alanın genişletilmesi için bir çalışma başlattıklarını anlatan Gürses, "Yatırımı tamamladığımızda 90 metre ve 2 bin ton ağırlığına kadar yat üretimini gerçekleştirebileceğiz." dedi.

8 AYDA 34 LÜKS YAT MAVİ SULARA İNDİ

Yılın 8 ayında 34 lüks yatı sahiplerine teslim ettiklerine değinen Gürses, şunları kaydetti: "Bunların toplam satış değeri ise 50,5 milyon dolar. 19 yılda yapılan yat sayısı 428'e ulaştı. Bunların da toplam satış değeri 1 milyar 125 milyon dolar. Yat sektörü açısından Antalya avantajlı bir il. İklim şartlarından dolayı 11 ay boyunca üretim yapılabiliyor. Lojistik açıdan da bölgenin avantajları var. Bölgenin kendine ait limanı var ve yat yapıldıktan sonra çok rahat şekilde denize ulaşabiliyor. Bakım onarıma gelen tekneler de tersaneye çekilebiliyor. Bir çok ilde bu avantajı sağlamak mümkün değil."

Kentte bulunan üniversiteler sayesinde yetişmiş kalifiye eleman açısından da sıkıntı yaşanmadığını aktaran Gürses, kentin yabancı sermaye çekme konusunda önemli bir fonksiyon üstlendiğini bildirdi.

"DÜNYANIN HER YERİNE SATIŞ YAPILIYOR"

Üretilen her bir yatın bölgeye prestij kazandırdığına dikkati çeken Gürses, yatların kalitesi anlaşıldıkça gelen sipariş sayısında da artış yaşandığını söyledi.

Gürses, üretilen yatların büyük bir bölümünün Dubai, Monako ve Cannes'da düzenlenen fuarlarda sergilendiğini belirterek, "Yatlar, sipariş üzerine yapılıyor ve müşterinin isteğine göre dizayn ediliyor. Lüks yat sektöründe lider konumdaki İtalya başta olmak üzere Hollanda, Dubai, ABD, İspanya, Rusya, İngiltere ve dünyanın her yerine yat satıyoruz. 50 metrelik bir yat yaklaşık iki yılda teslim ediliyor." ifadelerini kullandı. 

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