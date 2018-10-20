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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Salim UZUN/ANTALYA
20.10.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

Antalya'da 12 liralık 'sahil' zaferi

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
Antalya'da 12 liralık 'sahil' zaferi

ANTALYA Konyaaltı İlçesi Topçam Plajı’nda eşi Marina Çebi birlikte yürüyüş yapmak isteyen hukuk bürosu çalışanı Erol Çebi, görevliler tarafından kendisi ve eşinden toplam 12 lira otopark ücreti alınması üzerine konuyu tüketici hakem heyetine taşıdı. Yaklaşık 7 ay süren uzman incelemesinin ardından özellikle sahil beldelerindeki ücret uygulamalarına ilişkin emsal niteliğinde bir karar ortaya çıktı.

12 LİRA ÖDEDİM
Yaşadığı olayın detaylarını Hürriyet’e anlatan Erol Çebi, “Eşimle birlikte deniz kenarında yürüyüş yapmak istedik. Büyükşehir Belediyesi tarafından günlük piknik alanı olarak ayrılan bölgeye geldiğimizde kapı girişinde araç sahiplerinden 18 TL, yayalardan ise kişi başı 6 TL ücret alındığını öğrendim. Görevli ücret ödemeden deniz kenarında yürüyüş yapamayacağımızı söyledi. Bunun üzerine 12 TL ödemek zorunda kaldım” dedi.

UYGULAMA DOĞRU DEĞİL
Verdikleri ücret karşılığında kendilerine fiş kesildiğini, fişte yer alan plaka bölümünde ise ad soyad bilgisinin yazıldığını vurgulayan Çebi, “Fişte otopark hizmetiAntalyada 12 liralık sahil zaferi
aldığımız, plaka kısmında ise ismim vardı. Yani mesire alanına yaya olarak girdiğimiz halde bizden 12 TL otopark ücreti alındı. Böyle bir ücretlendirme uygulamasının doğru olmadığını düşünerek 12 liranın iadesini istedim” diye konuştu.

HACİZ İŞLEMİ BAŞLATACAĞIM
Tüketici hakem heyetine yaptığı başvurun sonuçlandığını kaydeden Çebi, şöyle devam etti: “Ben 12 liranın değil, vatandaşlık hakkımın peşine düştüm. Hakem heyeti de kanunlar ışığında haklı olduğuma kanaat getirdi. Şu ana kadar ilgili şirketten geri ödeme almadım. Ödeme yapılmazsa haciz işlemi başlatacağım.”

ŞİRKET SAVUNMA YAPMADI
Başvuruyu değerlendiren Kepez İlçe Tüketici Hakem Heyeti, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren şirketin savunma yapmadığına dikkat çekerek karar tutanağında şu tespitlere yer verdi: “Vatandaşa kesilen fişte otopark ücreti altında tahsil edilen ücretin plakaya göre değil, isme göre tahakkuk ettirildiği, tahakkuk ettirilen ücret hususunda şikâyet edilen tarafın aksine kanıtlanır bilgi ve belge sunulmadığı tespit edilmiştir.”

UYGULAMA HAKKANİYETE AYKIRI
“Ayrıca Kıyı Kanununun 5. maddesinde ‘Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır’ denildiğinden halka açık alanlarda vatandaştan ücret alınmasının ve bunu otopark ücreti adı altında tahsil edilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olması sebebiyle vatandaştan haksız yere tahsil edilen 12 TL’nin tüketiciye iadesine karar verilmiştir. Kararın yerine getirilmemesi halinde İcra ve İflas Kanunu hükümleri yerine getirilecektir.”

Antalyada 12 liralık sahil zaferi


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Son 24 saatte ne oldu? (20.10.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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