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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
16.04.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Antalya turizmi paskalya tatilini bekliyor

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Antalya turizmi paskalya tatilini bekliyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca: - "Şu anki satışlara baktığımızda paskalya tatili iyi geçecek gibi gözüküyor. Geçen yılki döneme göre yüzde 10'luk, belki de daha fazla artış bekliyoruz" - "2016'da yaşadığımız kriz nedeniyle dibe vuran fiyatlar, 2017-2018'de artış gösterdi. 2019'un iyi geçmesiyle bu rakam biraz daha artacak"

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Antalya'da "paskalya tatili"nin etkisiyle hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hristiyanlıkta en eski ve en önemli bayram olarak değerlendirilen "paskalya tatili" için gelecek haftadan itibaren hareketliliğin başlayacağını söyledi.

Özellikle Avrupa pazarında bir artış olduğunu dile getiren Atmaca, "Şu anki satışlara baktığımızda paskalya tatili iyi geçecek gibi gözüküyor. Geçen yılki döneme göre yüzde 10'luk, belki de daha fazla artış bekliyoruz. Bu haftaki satışlar da önemli. Özellikle Almanlar için önemli bir tatil, İngiliz ve Hollanda'dan olmak üzere Avrupa ülkelerinden ciddi talep var." diye konuştu.

Paskalya tatilinin ardından mayısta da Rus bayramının başlayacağını anlatan Atmaca, bu 2-3 hafta doğru değerlendirildiğinde, yaz sezonuna iyi bir başlangıç yapacaklarını belirtti.

TURİZMCİLER, 2014 FİYATLARINA ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

Antalya ve Türkiye'ye gelen turist sayısında bu yıl önemli ölçüde artış olduğunu ifade eden Atmaca, ilk üç aydaki rakamların ve satışların tüm turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü bildirdi.

Bu yıl Türkiye için 50 milyon turist, 35 milyar dolarlık gelir hedeflendiğini kaydeden Atmaca, "Antalya için ise 15 milyonun üzerinde turist, 700 dolar civarında da kişi başı gelir hedeflemekteyiz." diye konuştu.

Turist sayısında herhangi problemin olmadığını ancak gelir noktasında 2014 rakamlarına henüz ulaşılamadığını ifade eden Atmaca, "En fazla turist rekor düzeyde 2018'de, en fazla gelir ise 2014'te gerçekleşti. 2016'da yaşadığımız kriz nedeniyle dibe vuran fiyatlar, 2017-2018'de artış gösterdi. 2019'un iyi geçmesiyle bu rakam biraz daha artacak. '2014 fiyatlarını ne zaman yakalarız' diye sorarsanız, en az 2-3 yıl alır." değerlendirmesinde bulundu.

Atmaca, turizmciler olarak yabancı turist kitlesini 12 aya yaymak istediklerini vurguladı.

"YERLİ TURİST, ERKEN REZERVASYONDAN FAYDALANDI"

İç pazarda yerli turistlerin tatil alışkanlığının 3 aya yayıldığını belirten Atmaca, okullar kapandığında tatilin başladığını, açıldığında da bittiğini söyledi. Şu anda iç pazarda durgunluk yaşandığını dile getiren Atmaca, gelecek haftalardan itibaren hareketlilik beklediklerini, yerli turistte de satışların artacağını ifade etti.

Son 4-5 yılda erken rezervasyonun çok iyi kullanıldığını vurgulayan Atmaca, yerli turiste erken rezervasyon kampanyalarından faydalanmaları tavsiyesinde bulundu.

Tatilini doğru planlayan tüketicinin erken rezervasyon indirimlerinden ciddi oranda faydalandığına işaret eden Atmaca, "Erken rezervasyondan faydalanan Türk tüketicinin tamamı tatilini satın aldı. Bundan sonra normal fiyatlarla alacaklar. Turizmciler olarak yerli turistin erkenden tatilini satın almasını isteriz çünkü otelin doluluk oranını net görüp, buna göre yurt dışı satışlarımızı gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.

Atmaca, Türkiye'de erken rezervasyon sisteminin oturmaya başladığını, gelecek yıllarda daha da iyi olacağını sözlerine ekledi.

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