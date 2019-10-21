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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.10.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Antalya turizmde "rekora" doymuyor

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Antalya turizmde "rekora" doymuyor

"Turizmin başkenti" Antalya'nın ağırladığı turist sayısının tarihinde ilk kez 14 milyonu geçmesi, sektör temsilcilerini sevindirdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Antalya'nın ağırladığı turist sayısının tarihinde ilk kez 14 milyonu geçmesine ilişkin, "Beklenen başarı. Kalan dönemde de aynı tempo devam edecek ve yıl sonunda 16 milyon rakamını yakalayacağız." dedi

Lüks otellerinin yanı sıra yeşil ve mavinin buluştuğu koyları, denizi, antik kentleri ve kültürel yapısıyla turizmin gözdesi Antalya, her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Yıl boyunca gelen turist sayısının her ay arttığı kent, 193 ülkeden misafir ağırlıyor.

Antalya tarihinde ilk kez turist sayısının 14 milyonu geçmesi sektör temsilcilerini sevindirdi.

"TÜM PAYDAŞLARIN BAŞARISI"

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine, turizm sektörü olarak güzel bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Geçen yıla göre turist sayısında artış yaşandığını, özellikle ekim ayında yüzde 20'lik bir büyüme yakalandığını vurgulayan Ayık, yıl genelinde yükselen bir grafiğin hakim olduğunu bildirdi.

Turist sayısındaki artışın kendileri için sürpriz olmadığını vurgulayan Ayık, şöyle konuştu:

"Beklenen başarı. Kalan dönemde de aynı tempo devam edecek ve yıl sonunda 16 milyon rakamını yakalayacağız. Turizm sektörü güçlü ve emin adımlarla ilerliyor. Bu başarıda sektörün tüm bileşenlerinin, çalışanından, işletmecisine kadar tüm paydaşların rolü var. İyi ve kaliteli hizmet vererek, hizmet standardımızı koruyarak bu rakamlara ulaştık. Hem sezonun uzaması hem de alternatif pazarlar yönünde çalışmalar yaptık. Yan pazarlar dediğimiz alternatif alanlarda çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların meyvesini de işte alıyoruz." 

"TÜRKİYE'DE TURİZM GÜÇLÜ BİR SEKTÖR"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da yıl başında açıkladıkları öngörüye paralel bir ilerleme olduğunu dile getirdi. 

Bu başarıda özel, kamu herkesin emeği bulunduğuna dikkati çeken Yağcı, Türkiye'de turizmin güçlü bir sektör olduğunu ifade etti. 

Yağcı, yabancı turistin en fazla geceleme yaptığı iller sıralamasında Antalya'nın ilk sırada yer aldığını belirterek, "Türkiye'ye gelen her 3 turistten biri Antalya'yı tercih ediyor. Türkiye bir turizm ülkesi, Antalya da turizmin başkenti. 2020 yılı için de yeni dönem stratejilerine yoğunlaştık. Yeni stratejileri geliştirebildiğimiz müddetçe rekor kırmaya devam edeceğiz." dedi.

"DÜNYA TURİZMİNDE SÖZ SAHİBİYİZ"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da iyi tesisler ve kaliteli hizmetle bu başarıya ulaştıklarını söyledi.

İklim koşullarının da turizm sektöründen yana olduğuna değinen Atmaca, şunları kaydetti:

"Takvim 20 Ekim'i gösteriyor, hava sıcaklığı ise 30 derece, günlük, güneşlik. Türkiye turizm alanında çok iyi bir noktada. Türkiye'nin ve Antalya'nın sahip olduğu doğa, tarihi ve kültürel değerlerin yanı sıra verdiğimiz hizmetin kalitesiyle de dünya turizminde söz sahibiyiz. Dünyanın her yerinden ve her kitlesinden misafir ağırlıyoruz. Bu yıl 16 milyon hedefini gerçekleştireceğiz. Gelecek yıl da rakiplerimizi analiz edip, kişi başı geliri yükselteceğiz."

Sezonun uzamasına yönelik de çalışmalar yaptıklarını aktaran Atmaca, turizm sektörü olarak sadece mayıs-eylül ayları arasında değil, 12 ay boyunca hizmet vermek istediklerini dile getirdi. 

Atmaca, Antalya'nın ve Türkiye'nin gelecek yıl da yeni bir rekora imza atacağına inandıklarını bildirdi.

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