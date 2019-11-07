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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
07.11.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Antalya, spor ve kongre turizmiyle de öne çıkıyor

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Antalya, spor ve kongre turizmiyle de öne çıkıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Antalya, Belek Turizm Bölgesi'ndeki 12 golf sahasıyla dünyanın dört bir tarafından golf tutkunlarını misafir ediyor.

Yılın 10 ayında 15 milyona yakın turist ağırlayarak rekor kıran Antalya, deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra spor ve kongre turizmiyle de adından söz ettiriyor.

Dünya turizminin önemli destinasyonlarından biri olan kent, deniz, kum, güneş ve sahillerinin yanı sıra tarihi, doğası, kültürel değerleri, spor tesisleri, sağlık merkezleri ve kongre alanlarıyla da 193 ülkeden turist çekiyor.

Kasım ayında bile deniz keyfinin yaşandığı kent, bu dönem golfçüleri ağırlıyor. Dünyanın dört bir yanından golf tutkunlarını Türkiye'ye çeken Antalya'nın Belek Turizm Bölgesi'ndeki 12 golf sahası, aylar öncesinden talep alıyor.

Bu yıl 25 ülkeden 75 sporcunun mücadele ettiği Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası da kentte golfün gelişmesine katkı sağlıyor.

Antalya, 170'in üzerinde de futbol sahasına sahip. Yerli ve yabancı futbol takımlarının hazırlık çalışmalarına ev sahipliği yapan kent, 2018 yılında
bin 500 takımı ağırladı. Bu yıl ise 2 binden fazla spor kulübünün, kenti tercih etmesi bekleniyor.

"YENİ YATIRIMLAR SEZONU UZATIYOR"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, Antalya'da turizm sezonunun uzamaya başladığını belirtti.
Kentteki otellerin yarısından fazlasının açık olduğunu, büyük bir bölümünün de sağlık, kongre, spor turizmine hizmet verdiğini aktaran Atmaca, Antalya'nın deniz, kum ve güneş turizminin dışında bu alanlarda da tercih edilen marka bir kent olduğunu ifade etti.

Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda golfçüyü ağırladıklarını anlatan Atmaca, kısa süre içinde de kentte futbol kamplarının başlayacağını kaydetti.
Geçen yıl Antalya'da 2 bin civarında takımın kamp yaptığını vurgulayan Atmaca, "Bu yıl futbolda yaklaşık yüzde 20'lik bir artışla, 2 bin 500 civarında takımın kentimizde kamp yapmasını bekliyoruz." dedi.

Antalya'daki bir otelin 40'a yakın tenis kortu ve bir kaç tane futbol sahası yaptığını anlatan Atmaca, Belek Turizm Bölgesi'ne de büyük bir kongre merkezi açıldığını anımsattı. Tüm bu yatırımların bölge turizmine önemli katkı sağlayacağına işaret eden Atmaca, kongre turizminde de en ideal kentlerden biri olan Antalya'nın birçok otelinde bugün yerli ve yabancı akademisyenlerin yer aldığı kongrelerin yapıldığını kaydetti.

Kendin her alanda adından söz ettirdiğini belirten Atmaca, "Antalya çok farklı alanda çeşitliliği içinde barındıran bir turizm kenti." diye konuştu.

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