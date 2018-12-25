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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.12.2018 - 12:10, Son Güncelleme:

Antalya Limanı'nda Ro-Ro seferleri başlayacak

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Antalya Limanı'nda Ro-Ro seferleri başlayacak

Konteyner, genel ve dökme kargo, proje kargo ve kruvaziyer gemilerine hizmet veren Antalya Limanı'nda, 2019 yılı başından itibaren Ro-Ro (kara yolu araçlarının deniz yolu ile bir yerden başka bir yere varışını sağlayan gemi) seferleri başlayacak.

Port Akdeniz Antalya Liman işletmesi ile bir Ro-Ro firması arasında yapılan mutabakat neticesinde Mersin-Antalya-Trieste (İtalya) limanları arasında başlayacak seferlerin, ilk etapta hafta bir gerçekleşmesi planlanıyor.

Düzenli Ro-Ro seferleri ile 56 saat gibi bir sürede Avrupa'ya ulaşım sağlanacağı, bunun da önemli bir maliyet ve zaman avantajı oluşturacağı belirtiliyor.
Global Yatırım Holding AŞ'ye bağlı Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, AA muhabirine, Antalya Limanı'ndan Ro-Ro seferlerinin başlayacak olmasının bölge için çok güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

Sert, "Gemiler Antalya'dan hareket edip İtalya'nın Trieste Limanı'na gidecek. İhracat ürünleri çok daha uygun maliyetlerle Avrupa'ya ulaşmış olacak. Ro-Ro seferlerinin başlamasıyla birlikte, bölge hinterlandında faaliyet gösteren ve Avrupa pazarını hedefleyen dış ticaret firmalarının uluslararası rekabet gücünde büyük avantaj sağlanacak." diye konuştu.

TARIM ÜRÜNLERİ DE DENİZ YOLUYLA TAŞINABİLECEK

Antalya'nın turizmin yanı sıra tarımın da başkenti olduğunu, kentin özellikle yaş meyve sebze ihracatının önemli boyutlarda bulunduğunu kaydeden Sert, halen yaş meyve sebze ürünlerinin önemli bölümünün kara yolu ile taşındığını, Ro-Ro seferleri başlayınca yaş meyve sebze ürünlerinin daha uygun maliyetlerle, daha hızlı şekilde pazarlara ulaşabileceğini bildirdi.

Antalya'nın bir ihracat limanı olduğunu ifade eden Sert, şöyle konuştu:
"Liman ticaretinde en önemli kalemimiz maden ihracatı. Maden ihracatı yoğunlukla Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleşiyor. Türkiye'nin toplam mermer ihracatının yaklaşık yüzde 40'ı Antalya Limanı'ndan gerçekleşiyor. Türkiye'nin, belki de dünyanın en büyük mermer ihracat lokasyonlarından biriyiz. Bu bizim için gurur verici. Hizmet çeşitliliğimizi buna göre çeşitlendirmeye çalışıyoruz ama nihayetinde ürün çeşitlendirmek, hizmeti çeşitlendirmek, her türlü koşula uyun bir şekilde, riskleri kapatacak bir şekilde hareket etmek hepimizin en önemli görevlerinden biri. Bu nedenle Avrupa'ya yapılacak yaş meyve sebze ihracatı için Ro-Ro seferlerinin başlaması iyi sonuçlar doğurur diye düşünüyorum. Ro-Ro seferlerinin başlamasıyla deniz yoluyla ciddi şekilde yaş meyve sebze taşınması gerçekleşecektir. Antalya'daki bir halden yüklenecek sebze meyve kamyonu Almanya'ya daha hızlı ve kesintisiz bir şekilde ulaşacak bu yeni hizmetle."

LİMAN YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Port Akdeniz Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, 2018 yılının genel olarak birçok sektör için olduğu gibi limancılık sektörü için de zorlu bir yıl olduğunu, buna karşın ülkeye olan inanç ve güvenle Port Akdeniz olarak yatırımlara kararlı bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda Antalya'nın en büyük gümrüksüz kapalı deposunu faaliyete geçirdiklerini belirten Sert, yeni depo yatırımının yanı sıra sağladıkları operasyonel kolaylıklarla da uzun yıllardır gerçekleşmeyen klinker yüklerinin ihracatını da limanda yeniden başladığını sözlerine ekledi.

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