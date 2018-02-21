Antalya konut satışında yüzde 11.4 artış

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, Türkiye genelinde konut satışlarının Ocak 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artarak 97 bin 19 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Konut satışında İstanbul’un 16 bin 336 konut ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip kent olduğuna değinen Öncel, satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 720 konut ve yüzde 10 pay ile Ankara, 5 bin 841 konut ve yüzde 6 pay ile İzmir’in takip ettiğini söyledi.

Abdi Öncel, konut satış sayısının düşük olduğu illerin ise sırasıyla 4 konutla Ardahan, 5 konutla Hakkari ve 35 konutla Bayburt olduğunu vurguladı.



ANTALYA 4’ÜNCÜ SIRADA



Antalya’da ise Ocak 2017’de 4 bin 324 konut satışı yapıldığını vurgu yapan Abdi Öncel, Ocak 2018’de ise konut satışının yüzde 11,4 oranında artarak 4 bin 819 olarak gerçekleştiğine değindi. Öncel, Antalya’nın, İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra konut satışında en yüksek paya sahip 4’üncü il olduğunu kaydetti.



BATI AKDENİZ’DE TOPLAM SATIŞ

Batı Akdeniz Bölgesi’ni oluşturan Antalya, Isparta ve Burdur’da ocak ayında toplam 5 bin 599 konut satıldığını anlatan Abdi Öncel, "Isparta’da geçen yıl ocak ayında 444 konut satılırken bu yılın aynı ayında yüzde 15,1 oranında artışla 511 konut satıldı. Burdur’da ise geçen yıl ocak ayında 249 konut satılırken bu yıl yüzde 8,0 oranında artışla 269 konut satıldı" dedi.



YABANCILARA KONUT SATIŞI



Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışının da bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 25,7 arttığına değinen Abdi Öncel, toplam 1742 konut satışı yapıldığını söyledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 545 konutla İstanbul’un aldığını belirten Öncel, "427 konut satışıyla Antalya ikinci, 161 konutla Bursa üçüncü, 90 konut satışıyla Yalova dördüncü ve 82 konut satışıyla Trabzon beşinci sırada" diye konuştu.