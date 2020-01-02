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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.01.2020 - 09:41,Son Güncelleme:/

Antalya Havalimanı'nda kapasite artırılacak

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Antalya Havalimanı'nda kapasite artırılacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin artırılmasına yönelik ilave yatırımlar ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanması amacıyla ihale yapılacak.

DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurum tarafından gerçekleştirilecek söz konusu ihale için istekliler 31 Ocak'a kadar teklif verebilecek.

İhale, kapalı zarf içinde teklif alınarak açık artırma usulüne göre yapılacak. İstekliler, Kamu-Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şube Müdürlüğünden ücretsiz görebilecekleri ihale dosyasını KDV dahil 100 bin liraya alabilecek.

Geçici teminat tutarı 40 milyon avro olan ihale, 31 Ocak'ta DHMİ Genel Müdürlüğünde yapılacak.

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