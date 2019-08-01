Antalya Havalimanı'na saatte 20 uçak indi

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya'ya bir ayda 2 milyon 450 bin 650 yabancı turist geldi, Antalya Havalimanı'na ise saatte 20 uçak iniş yaptı.



Turizmin başkentine yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçi artışına bağlı Antalya Havalimanı oldukça hareketli bir ay geçirdi.

AA muhabirinin Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, Antalya Havalimanı'na 1-30 Temmuz 2019'da iç hatlara 2 bin 188, dış hatlara da 12 bin 84 olmak üzere toplam 14 bin 272 uçak geldi. Havalimanında iç ve dış hatlara saatte yaklaşık 20 uçak iniş yaptı. İç ve dış hatlarda bir ayda iniş, kalkış yapan uçak sayısı ise 28 bin 504 olarak gerçekleşti. Temmuzda iç hatlardan 2 bin 120, dış hatlardan da 12 bin 112 uçak havalandı.

TURİST SAYISI 8 MİLYONA ULAŞTI

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği yolcu istatistiği verilerine göre ise dış hatlardan kente gelen ziyaretçi sayısı 1-30 Temmuz'da 2 milyon 450 bin 650 olarak hesaplandı. Günlük olarak en fazla yabancı turistin geldiği gün ise 92 bin 334 kişi ile 28 Temmuz oldu.

Öte yandan 1 Ocak-30 Temmuz'da dış hatlardan Antalya'ya giriş yapan ziyaretçi sayısı 7 milyon 913 bin 130 oldu.

"DİREKT UÇUŞLARIN KATKISI BÜYÜK"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine, turizmin en hareketli döneminin yaşandığını söyledi. Hem ülke genelinde hem de Antalya'da sevindirici rakamlara ulaşıldığına değinen Atmaca, başta Rusya olmak üzere tüm pazarlarda artış söz konusu olduğunu, iç pazarda da hareketlilik olduğunu bildirdi.

Yıl sonunda Antalya için 16 milyonluk bir turist sayısı hedeflendiğini hatırlatan Atmaca, "Temmuz iyi geçti, ağustostaki rezervasyonlar da şu anda iyi gözüküyor. Yıl sonunda hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu. Akdeniz ve Ege'de çoğu otelde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldığını aktaran Atmaca, yeni tatil planı yapanların yer bulmakta zorlanacağını ifade etti.

Turist sayısının artmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yollarının (THY) ortak başlattığı belli ülkelere direkt uçuşların çok ciddi katkısı olduğunu belirten Atmaca, şunları kaydetti:

"Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı ile THY ortak bir çalışma başlattı ve Antalya, Dalaman, Bodrum ve İzmir'den belli ülkelere direkt uçuşlar başladı. Bu uçuşlar da dolu geçiyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, direkt uçuş noktalarının sayısının artacağını söyledi, bu Antalya'ya daha farklı ülkelerden ve daha fazla turistin gelmesi demek. Bu son derece olumlu bir gelişme olur. Çünkü insanlar daha konforlu ve keyifli bir yolculuk yapıyor."

Turistteki hareketliliğin ekonomiye de yansıdığına işaret eden Atmaca, 2016'da yaşanan krizden sonra fiyat politikasında ciddi düşüşler olduğunu, son dönemdeki gelişmelerle gelirlerin de artmaya başladığını bildirdi. Turist sayısı artarken konaklama süresinde bir sıkıntı yaşandığını dile getiren Atmaca, daha önceden insanların 7-10 gün kalırken, şimdi 2-3 günlük tatiller yapmaya başladıklarını söyledi. Atmaca, konaklama süresinin artmasına ilişkin de çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.