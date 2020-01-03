Antalya Havalimanı ek yatırım için ihaleye çıkıyor

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, ihale için istekliler 31 Ocak’a kadar teklif verebilecek. Geçici teminat tutarı 40 milyon Euro olan ihale, 31 Ocak’ta DHMİ Genel Müdürlüğünde yapılacak.

Antalya Havalimanı’nın 17 yıllığına işletmesini, 2007 yılında 3 milyar 197 milyon dolar teklif veren IC İçtaş-FRAPORT AG ortaklığı kazanmıştı. İki yıl önce TAV, IC İçtaş şirketinin yüzde 49’luk payının tamamını satın alarak, havalimanı işletmesini devralmıştı. Yeni yapılacak ihaleyi kazananfirma ek yatırımları yapacak, işletme süresi bittiğinde havalimanının işletmesini de devralacak. Havalimanının kapasitesinin artırılması için yapılacak yatırımlar arasında apron, taksi yolları, otoparklar, bina yapımı, yer hizmetleri alanlarında ilave çalışmalar var.

Antalya Havalimanını büyütmek için yapılacak ihaleye mevcut işletmecinin yanı sıra başka firmaların da katılması bekleniyor.

İstanbul’dan sonra en çok hava yolu yolcusunu ağırlayan Antalya Havalimanı’nda 1 Ocak-22 Aralık tarihleri arasında dış hatlarda 28 milyon 385 bin 852, iç hatlarda 6 milyon 800 bin 864 olmak üzere toplam 35 milyon 186 bin 716 yolcuya hizmet verildi. Yine aynı tarihler arasında iç ve dış hatta bir gün içerisinde hizmet verilen yolcu sayısı 200 bine ulaştı.