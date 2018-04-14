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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
14.04.2018 - 21:50, Son Güncelleme:

Antalya dönüşüyor

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Antalya dönüşüyor

SUR Yapı Antalya’da hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesinde  2019’da teslimi gerçekleşecek 6 bin 417 konutun yapımına devam ediyor.

93 adet blokun inşası aynı anda, toplam sayısı 1200 çalışanı bulan, farklı ekiplerce gerçekleştiriliyor. 60 binin üzerinde ön talep alan projede yıllık 5 bin kişilik istihdam sağlanacak. 8 yılda tamamlanması öngörülen ve 8 milyar TL’lik yatırım değeri olan Sur Yapı Antalya projesi için yıllık 1 milyar TL’lik bir yatırım yapılacak. İlk etabı 2019’da teslim edilecek proje kapsamında şu ana kadar 315 bin 866 metreküp hafriyat çıkarıldı. Kazı alanından hafriyat taşınması için yaklaşık 27 bin kamyon seferi yapıldı. Projede 23 kule vinç aynı anda çalışıyor.

İLK ETAP SATIŞTA

Sur Yapı Antalya projesinde 1105 adet bağımsız bölümden oluşan Turkuaz etabı da erken satışa çıkarıldı. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerindeki dairelerin büyüklükleri 55 metrekare ile 231 metrekare arasında değişiyor. Turkuaz etabının tüm blokları su kenarında yer alıyor. Etap, çocuklar ve yetişkinler için yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkıyor. Antalya’nın yeni caddesi Sur Cadde’de yer alan 1+1 daireler ve ofisler 137 bin TL den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Yüzde 35 peşinat, yüzde 10 bir yıl sonra ara ödeme fırsatının yanı sıra kalan tutar için vade farksız 36 ay ödeme planı sunuluyor. 1.3 kilometre uzunluğundaki Sur Cadde, Antalya’nın İstiklal Caddesi olarak görülüyor. Ortasından tramvay geçen caddede yer alan dükkanlar ve ofisler yoğun ilgi görüyor.

70 BİN KİŞİ YAŞAYACAK

Tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağı projenin kendi hastaneleri, okulları, oteli, camileri, alışveriş merkezi, alışveriş caddesi, dev şehir parkı olacak. Kepez-Santral bölgesinde Sur Yapı tarafından inşa edilen proje, 1 milyon 300 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek. 19 bin bağımsız bölümün yer alacağı projede, 157 bin metrekare yeşil alan üzerinde kurulacak şehir parkı, Antalya’nın en büyük parkı olacak. Kurulacak dev şehir parkının içerisinde piknik alanı, müze, sera alanı, semt pazarı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, köy meydanı, gölet kafeleri ve çim sahaları yer alacak.

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