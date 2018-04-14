Antalya dönüşüyor
SUR Yapı Antalya’da hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesinde 2019’da teslimi gerçekleşecek 6 bin 417 konutun yapımına devam ediyor.
93 adet blokun inşası aynı anda, toplam sayısı 1200 çalışanı bulan, farklı ekiplerce gerçekleştiriliyor. 60 binin üzerinde ön talep alan projede yıllık 5 bin kişilik istihdam sağlanacak. 8 yılda tamamlanması öngörülen ve 8 milyar TL’lik yatırım değeri olan Sur Yapı Antalya projesi için yıllık 1 milyar TL’lik bir yatırım yapılacak. İlk etabı 2019’da teslim edilecek proje kapsamında şu ana kadar 315 bin 866 metreküp hafriyat çıkarıldı. Kazı alanından hafriyat taşınması için yaklaşık 27 bin kamyon seferi yapıldı. Projede 23 kule vinç aynı anda çalışıyor.
İLK ETAP SATIŞTA
Sur Yapı Antalya projesinde 1105 adet bağımsız bölümden oluşan Turkuaz etabı da erken satışa çıkarıldı. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 tiplerindeki dairelerin büyüklükleri 55 metrekare ile 231 metrekare arasında değişiyor. Turkuaz etabının tüm blokları su kenarında yer alıyor. Etap, çocuklar ve yetişkinler için yüzme havuzları, gölet kenarındaki dinlenme alanları, site konsepti içerisinde oluşturulan meydanlar, yürüyüş yolları ve modern çevre düzenlemesiyle ön plana çıkıyor. Antalya’nın yeni caddesi Sur Cadde’de yer alan 1+1 daireler ve ofisler 137 bin TL den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Yüzde 35 peşinat, yüzde 10 bir yıl sonra ara ödeme fırsatının yanı sıra kalan tutar için vade farksız 36 ay ödeme planı sunuluyor. 1.3 kilometre uzunluğundaki Sur Cadde, Antalya’nın İstiklal Caddesi olarak görülüyor. Ortasından tramvay geçen caddede yer alan dükkanlar ve ofisler yoğun ilgi görüyor.
70 BİN KİŞİ YAŞAYACAK
Tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağı projenin kendi hastaneleri, okulları, oteli, camileri, alışveriş merkezi, alışveriş caddesi, dev şehir parkı olacak. Kepez-Santral bölgesinde Sur Yapı tarafından inşa edilen proje, 1 milyon 300 bin metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek. 19 bin bağımsız bölümün yer alacağı projede, 157 bin metrekare yeşil alan üzerinde kurulacak şehir parkı, Antalya’nın en büyük parkı olacak. Kurulacak dev şehir parkının içerisinde piknik alanı, müze, sera alanı, semt pazarı, pergola altı dinlenme alanları, iskele alanları, etkinlik çadırı, göletler, yeşil alanlar, süs havuzları, geniş meydanlar, amfi alanları, köy meydanı, gölet kafeleri ve çim sahaları yer alacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle