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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.06.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Antalya bayramda 400 bin kişiyi ağırladı

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Antalya bayramda 400 bin kişiyi ağırladı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla Antalya'da önemli ölçüde yoğunluk yaşandı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Ramazan Bayramı tatilinde tesislerin tamamında yüzde 100 doluluğa ulaşıldığını belirterek, "Tatil boyunca 400 bin kişinin Antalya'daki tesislerde konakladığını tahmin ediyoruz." dedi.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması sayesinde turistik mekanlarda önemli ölçüde yoğunluk yaşandı. Özellikle "turizmin başkenti" Antalya merkez ve ilçelerinde yoğunluk devam ediyor.

Sahillere akın eden tatilciler, güneşin, kumun, denizin keyfini çıkarıyor. Kentin tarihi ve kültürel değerlerini de ziyaret eden misafirler, bayram tatilini dolu dolu geçiriyor.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yer bulamayan tatilciler, oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayanan falezlerdeki mavi bayraklı plajlara akın ediyor. Yer bulmakta güçlük çeken yerli ve yabancı turistler, metrelerce yükseklikten Akdeniz'in serin sularına atlayor. Bakir koylarda balıkların bulunduğu kaynak suyunda da yüzen tatilciler, falezlerdeki doyumsuz manzarayı izliyor.

"TESİSLER YÜZDE 100 DOLDU"

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok iyi bir bayram dönemi geçirdiklerini söyledi. Tesislerin hepsinde yüzde 100 doluluğa ulaşıldığına işaret eden Ayık, şunları kaydetti:

"Tatil boyunca 400 bin kişinin Antalya'daki tesislerde konakladığını tahmin ediyoruz. Tatil devam ediyor. Bayram tatilinde Türkiye genelinde ise 5 milyonluk insan trafiği oluştu. Bunun yaklaşık 400 bini Antalya'da konaklama tesislerinde kaldı. Geri kalanı da eş dost akraba memleket ziyareti şeklinde tatillerini yaptılar. Toplamda 10 milyar liralık ekonomik büyüklük yaratıldı diye düşünüyoruz. Sadece kıyılarda değil, Türkiye genelinde bütün bölgelerde yoğunluk vardı. Bolu'da da insanlar vardı, Safranbolu'da, Antalya'da, Ege Bölgesi'nde, Kapadokya'da, Karadeniz'de her yerde vardı. Artık iç pazarda tatil algısı oluştu."

Ayık, tatilcilerin dönüşlerinin başladığını hatırlatarak, vatandaşların daha dikkatli olmasını, arabayla seyahat edenlerin kazaya mahal vermeden güvenli şekilde evlerine dönmelerini temenni etti.

"TURİZMDEKİ HAREKETLİLİK DEVAM EDECEK"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da bayram tatilinde Akdeniz Bölgesi'nde yoğunluk yaşandığını söyledi. Tatilcilerin dönmeye başladığını vurgulayan Atmaca, "Bayram tatili dolu dolu geçti. Özellikle kıyı bölgelerde yoğunluk yaşandı. Antalya'da 400 binin üzerinde Türk tatilci konakladı. Misafirlerimiz tatilden memnun ayrılıyor. Haftaya okulların kapanmasıyla turizmdeki hareketlilik devam edecek." diye konuştu.

Öte yandan tatilin son günlerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu da başladı. Tatilcilerin güvenli bir şekilde evlerine ulaşabilmesi için havadan ve karadan gerekli tedbirler alınıyor. 

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