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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.06.2019 - 08:50, Son Güncelleme:

Antalya 5 ayda 3 milyon 310 bin turist ağırladı

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Antalya 5 ayda 3 milyon 310 bin turist ağırladı

Turizmin başkenti Antalya'ya 5 ayda gelen yabancı turist sayısı yaklaşık yüzde 19 artışla 3 milyon 139 bin 785'e ulaştı, kente gelen yerli turist sayısı ise 169 bin 372 oldu.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya'ya mayıs ayında 174 ülkeden bir milyon 702 bin 296 turist geldi, 5 ayda kente gelen yabancı turist sayısı yaklaşık yüzde 19 artışla 3 milyon 139 bin 785'e ulaştı.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün verilerine göre, geçen yıl yaklaşık 14 milyon yabancı turist ağırlayan Antalya, bu yıl kendi rekorunu kırmaya hazırlanıyor. Turizmin başkenti Antalya'ya, sadece mayıs ayında bir milyon 702 bin 296 yabancı turist geldi. Yerli turistlerin sayısı ise 45 bin 918 olarak gerçekleşti. 

Antalya, geçen yıl mayıs ayında bir milyon 575 bin 948 turist ağırlamıştı. 

5 AYDA YAKLAŞIK YÜZDE 19 ARTIŞ

Kente gelen turist sayısında ise 5 ayda yaklaşık yüzde 19 artış gerçekleşti. Geçen yıl ocak ile mayıs döneminde 2 milyon 639 bin 334 yabancı turistin geldiği kenti bu yıl 3 milyon 139 bin 785 yabancı turist ziyaret etti. 
Yerli turist sayısı da geçen yıla göre yüzde 2 artışla 169 bin 372 oldu. 

RUSYA İLK SIRADA

Antalya'ya gelen turistlerin ülkelerine bakıldığında Rusya ilk sırada yer aldı. Mayıs ayında 805 bin 40 Rus turistin geldiği kenti, Ocak-Mayıs döneminde bir milyon 249 bin 757 Rus turist ziyaret etti. Rus turistte geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20'lik artış yaşandı. 

İkinci sırada 617 bin 354 turistle Almanya, üçüncü sırada 192 bin 267 turistle İngiltere yer aldı. Ukrayna'dan 164 bin 922 ve Hollanda'dan 133 bin 956 turist geldi. 

Kente gelen turist sıralamasında Polonya, Litvanya, Belçika, İsrail ve Danimarka da ilk onda yer aldı. 

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